VÍDEO: Rueda responde a Montero sobre financiación: "La postura común es que discutamos en común desde el principio"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado este miércoles que, por parte de Galicia, la "postura común" en relación a la financiación autonómica pasa por que "discutamos en común desde el principio y sin haber restado ya una parte importante a lo que hay que repartir".

Así lo ha dicho el presidente gallego, a preguntas de los medios, en relación a las declaraciones de la ministra Montero en las que avanzaba la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el mes de julio e instaba a las comunidades del PP a presentar en este marco una propuesta común sobre financiación autonómica.

"Parece que, por fin, la señora Montero se da cuenta de que nos tiene que llamar a las comunidades autónomas", ha arrancado Alfonso Rueda, que ha recordado que llevan "meses" pidiendo esta convocatoria.

Sin embargo, ha criticado el presidente gallego, "durante todos estos meses" en los que se ha estado pidiendo un encuentro "de todos para hablar de lo que es de todos", Galicia ha visto "como se les ha dado un trato singular a Cataluña, primero para lograr la investidura de Pedro Sánchez" y, ahora "que se está discutiendo la gobernabilidad de Cataluña", a través de "singularidades" en la financiación.

"Si lo que se hace es llamarnos a todas las comunidades autónomas para hablar de algo tan importante como la financiación, bienvenido sea. Es lo que estábamos pidiendo y es lo que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo", ha añadido Rueda.

Sin embargo, ha criticado que la propuesta de Montero tenga condicionantes y ha recordado que "no valen las singularidades". "No vale decir 'ya he acordado algo con determinadas comunidades autónomas y ahora lo que me queda ya hablaremos', eso desde luego no nos va a valer, a Galicia no le va a valer", ha zanjado.

Para Alfonso Rueda, el planteamiento debe pasar "por sentarse y decir 'empecemos a hablar entre todos'", un camino en el que habrá que "intentar llegar a un acuerdo" en el que "todos tengan que ceder" pero en el que "todos salgamos beneficiados". "Y eso es imposible si ha habido tratos singulares con algunas comunidades", ha destacado.

En la misma línea, ha argumentado que "llegar y decir que para hablar hay que llevar ya una postura común" no es "el planteamiento" adecuado.

