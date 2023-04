VÍDEO: Limpieza, urbanismo y políticas de juventud, principales retos de Aike para la próxima legislatura en Guadalajara

La candidata de Aike a la Alcaldía de Guadalajara, Susana Martínez, se ha marcado como objetivos para la próxima legislatura mejorar el estado de la limpieza viaria, resolver las "cuestiones urbanísticas" de la ciudad y solventar las "carencias" en las políticas de juventud e infancia que tiene la ciudad.

Así lo ha explicado Martínez en una entrevista con Europa Press, en la que, con respecto al primero de esos puntos, ha manifestado que "no puede ser que tengamos una ciudad tan sucia" y ha recordado que mejorar la limpieza fue uno de los compromisos del alcalde, Alberto Rojo, aunque "la ciudad sigue estando igual de sucia que estaba".

En su opinión, esto es algo que "tiene que ver con el mantenimiento". "Es importante que supervisemos mejor a la contrata o que revisemos el modelo", ha comentado, poniendo "ejemplos vergonzosos" como el de la rampa del Barranco del Alamín a plaza de España, que "lleva meses, meses y meses para ser reparada".

"Hay que planificar para no gastar tanto", ha proseguido, apuntando que el mal estado de la ciudad también se ve "en cosas concretas" como el mobiliario urbano, con muchos elementos vandalizados o que no se usan, como las cabinas de teléfono, o la señalización mal puesta. "No podemos tener una ciudad llena de trastos".

En cuanto al urbanismo, Susana Martínez ha aseverado que la ciudad "tiene cosas que resolver en cuestiones urbanísticas" y ha opinado que el equipo de Gobierno "ha perdido una oportunidad estupenda" en esta legislatura con el Plan de Ordenación Municipal (POM).

"Empezaron la legislatura hablando de él y ahora ya se han olvidado. No es importante el POM, es importante planificar", ha afirmado.

Y en tercer lugar, en lo referente a las políticas de juventud e infancia, la candidata de Aike ha señalado la "carencia" de políticas de juventud que tiene Guadalajara. "No estamos ofreciendo nada, absolutamente nada. Hay alguna actividad esporádica pero sin espacios propios, sin programación propia", se ha quejado, insistiendo en que el segmento joven "necesita que la ciudad le dé respuestas y espacios".

También ha querido poner el foco en los centros escolares. "Guadalajara es un sitio estupendo para vivir en familia, pero tenemos que cuidar los espacios educativos. Tenemos colegios que son para grabar 'Cuéntame', de los años 70. Tienen que mejorarse instalaciones y patios escolares, es importantísimo que tengan otro aspecto y que cuidemos a la infancia", ha proseguido.

CONVENCIDOS DEL TRABAJO HECHO

Por otra parte, haciendo balance de la actual legislatura que acaba, Susana Martínez se ha mostrado orgullosa por el trabajo hecho por el grupo, encabezado por el concejal Jorge Riendas, opinando que con un único concejal han conseguido tener una presencia "importante" en los temas de la ciudad.

Martínez ha reivindicado que se ha hecho una tarea "propositiva" y un trabajo "súper minucioso de seguimiento, control y revisarse todos los expedientes". "Si los 25 ediles hubieran hecho un seguimiento tan minucioso le habría ido a la ciudad mejor en muchos aspectos", ha enfatizado.

Por ello, les gustaría tener en esta próxima legislatura un papel "relevante y decisivo", una responsabilidad que no quieren evitar ya que están en política "para participar de lleno". "No queremos ser bisagra para volver atrás, queremos ser bisagra para abrir ventanas nuevas", ha explicado.

Por ello, considera que hay "muchas opciones" de participar en la política guadalajareña y tendrán que decidir la más adecuada después del 28 de mayo. "Podemos estar de muchas formas: apoyar, formar parte, ser aliados... Nuestra conversación se inicia con quien sea sobre acuerdos programáticos que afecten a la ciudad y que aporten algo nuevo", ha puntualizado.