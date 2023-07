Vidal quiere que la mesa de diálogo sirva para refrendar acuerdos sobre infraestructuras

La cabeza de lista por Barcelona de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha precisado que desea que la mesa de diálogo pueda servir para refrendar acuerdos sobre infraestructuras, como el traspaso de Cercanías o la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

En una rueda de prensa Vidal ha indicado que los comunes desean que en la mesa de diálogo se pueda votar sobre el futuro político de Cataluña, y que haya un "referéndum acordado en el horizonte", aunque "no queremos engañar a la gente, esto no pasará en quince días".

Según esta candidata de Sumar, la mejor forma de avanzar hacia el objetivo de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña "es que haya un gobierno progresista" en España y que "Yolanda Díaz lo presida o tenga mucha más fuerza".

"No habrá ninguna Itaca ni ninguna posibilidad de avanzar si hay un gobierno de PP y Vox", ha asegurado antes de insistir que los comunes "siempre hemos dicho lo mismo" sobre el referéndum de autodeterminación, y que no es que este último haya desaparecido, sino que "En Comú Podem y Sumar tienen programas distintos".

Vidal ha dicho sentirse satisfecha con la mención que hay en el programa de Sumar de que los catalanes puedan votar los acuerdos surgidos de la mesa de diálogo, y sobre qué tipo de acuerdo podría ser sometido a votación, ha afirmado que desea que "la Generalitat sea más ambiciosa" y que sean refrendados acuerdos "sobre el traspaso de Cercanías o la ampliación del Aeropuerto".

No ha considerado, en este sentido, que puedan solaparse las funciones de la mesa de diálogo con la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

Según Vidal, en la mesa de diálogo también sería positivo que se aborde el nuevo sistema de financiación o las competencias que puede tener la Generalitat, algo que su formación reivindica como "un nuevo pacto territorial".

Después de recalcar que si hay una cosa que no hará después de las elecciones es "investir un presidente de derechas", la cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem ha apuntado que los comunes catalanes conservarán su autonomía dentro de la coalición y la capacidad para decidir el voto.

Ha negado que la ministra Irene Montero y su partido, Podemos, hayan quedado relegados en la coalición Sumar y ha precisado que "lo importante es ir juntos".

Según Aina Vidal, hay ciertos medios de comunicación que "han cruzado líneas rojas" al "acosar a Irene Montero y otros compañeros" de su formación, y ha lamentado también "la persecución judicial" con la quincena de querellas interpuestas contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau "y que han ido todas a la papelera porque no se sostenían".

Con respecto al debate "cara a cara" previsto para esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "triste y penoso que sólo haya dos candidatos" en un intento de resucitar "el sueño del bipartidismo que ya no existe".

"Dos hombres debatiendo no representan a todo el país, como mínimo tendrían que haber ido cuatro candidatos" y ha reprochado a Feijóo que "que no hable de propuestas y que no quiera debatir con otros candidatos" que no sean Sánchez.