Vidal (comuns) pide ampliar temas de la mesa de diálogo y que el referéndum no sea un "bloqueo"

Critica que el cara a cara de Sánchez y Feijóo "no representa" la pluralidad de España

La cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem al Congreso por Barcelona, Aina Vidal, ha pedido este lunes que un referéndum sobre el futuro político de Catalunya no sea un "arma de bloqueo" y ha apostado por ampliar la mesa de diálogo a asuntos como la financiación y la gestión de Rodalies y del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

"Es una pésima decisión convertir el referéndum en un arma de bloqueo. Tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar en todo", ha resaltado en una rueda de prensa organizada por la ACN, en la que ha dicho que Sumar será el único partido que lleve en su programa que Catalunya pueda votar, según ella.

"Llegaremos antes al referéndum dialogando y pactando, y con ministros y presidentes que sean de Sumar, que son los que han conseguido cambiar el tono del PSOE. Estaremos mucho más cerca de poder votar si Yolanda Díaz es presidenta y si tenemos una fuerza superior a la que hemos tenido hasta ahora. No habrá ningún tipo de Ítaca ni de posibilidad de avanzar si gobierna Vox con el PP", ha advertido Vidal.

Ha sostenido que la mesa de diálogo fue creada porque el presidente del Gobierno central y el de la Generalitat "no se hablaban ni respondían las llamadas" y que ahora se ha superado esa situación, por lo que considera que se deben abordar otras cuestiones en la mesa de diálogo.

"Tenemos que ir mucho más allá de las relaciones de Catalunya y España", ha remarcado Vidal, que ha defendido que los catalanes puedan votar sobre cuestiones como la financiación, el traspaso de Rodalies y la gestión el Aeropuerto.

Ha garantizado que los comuns no renuncian a un referéndum sobre la situación política de Catalunya, pero que se trata de un horizonte y no de algo posible a corto plazo: "Esto no va de fechas, va de determinación para avanzar".

"PACTO TERRITORIAL"

Considera que lo que plantee la Generalitat en la mesa de diálogo "debe ser más ambicioso y se debe poder hablar de mejora de la financiación, de competencias y de la gestión aeroportuaria", con el objetivo de que los catalanes voten después el acuerdo que se alcance.

"No deja de ser un nuevo pacto territorial que deberá ser avalado por los catalanes", ha añadido, y ha destacado también la necesidad de que el Estado adquiera un compromiso real en la defensa del catalán, en sus palabras.

TRANSPORTES Y RODALIES

Vidal ha recordado que su espacio político quiere liderar un Ministerio de Fomento si vuelve a gobernar con el PSOE, algo que ha dicho que es un "deseo" que dependerá de las elecciones, y no de una condición 'sine quan non' par pactar con los socialistas.

Ha criticado que la actual ministra de Transportes, la socialista y exalcaldesa de Gavà (Barcelona) Raquel Sánchez, ha liderado el Ministerio centrándose en el AVE y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona pero no en Rodalies, en lo que ha calificado de "equivocación en las prioridades".

Preguntada por la gestión del Aeropuerto, ha apostado por que participen tanto la Generalitat como los ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat, de modo que "tengan algo que decir y tengan influencia", en un modelo similar a la gestión de puertos.

SÁNCHEZ-FEIJÓO

Preguntada por el cara a cara que mantendrán la noche de este lunes el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que "dos hombres debatiendo sobre el futuro de España no representan" su pluralidad, y ha dicho que al menos deberían participar cuatro formaciones.

"Es un debate que no nos representa a muchas, se queda triste y corto", ha añadido Vidal, que ha acusado a Feijóo de lanzar 'fake news' en otras ocasiones y le ha pedido que presente propuestas más allá de derogar medidas que ha impulsado el Gobierno actual.

Ha advertido de que algunos "viven en un sueño de bipartidismo que ya no existe", ya que asegura que ningún partido podrá gobernar en solitario y que estos comicios van de coaliciones, motivo por el que ha criticado que el PSOE pida concentrar el voto --dice que de nada le servirá si se queda en la oposición--.

Vidal ha dicho que le da miedo un ejecutivo de PP y Vox, y ha avisado: "Da mucho más miedo Santiago Abascal que Yolanda Díaz" en un gobierno, ha dicho sobre el líder y candidato de Vox y sobre la de Sumar, respectivamente.

"ACOSO MEDIÁTICO"

Preguntada por la relación de su espacio político con los medios, ha asegurado que se han cruzado líneas rojas y que situaciones conocidas de dirigentes políticos representan un "acoso mediático que es la punta del iceberg de lo que han vivido" muchos de sus compañeros.

"Ha habido una persecución y sería deseable que todos apostáramos por reducir este ambiente, que no sólo lo vivimos en los medios, sino también en la calle muchas veces", ha añadido Vidal, en referencia a determinados medios y a la extrema derecha.

Preguntada sobre la coordinación dentro de su espacio político, ha asegurado que "sobre Catalunya, decide Catalunya" y que los comuns tendrán autonomía sobre su funcionamiento y decisiones, y ha celebrado que 15 formaciones de izquierda se hayan puesto de acuerdo.

Ha expresado su orgullo por haber trabajado con la ministra Irene Montero y ha garantizado que Podemos tendrá representación en el próximo grupo parlamentario: "Queremos que sigan con nosotros, queremos seguir junta toda la izquierda".