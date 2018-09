Este lunes Bélgica decide si extradita a Valtònyc. ¿Quién es este rapero?

Si ustedes leen el nombre de Josep Miquel Arenas, quizá no les suene de nada. Si lo que leen es Valtònyc, el asunto puede que les vaya sonando. Se trata del joven rapero huido en Bélgica de la justicia española después de haber sido condenado a 3 años y medio por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona y amenazas no condicionales en sus canciones.

Nacido en Sa Pobla (Baleares), Valtònyc se fugó de nuestro país un día antes de que expirara el plazo de diez días que le dio la Audiencia Nacional para que entrase en la cárcel. Fue el 23 de mayo. Desde entonces, España emitió una orden de busca y captura nacional, internacional y europea que la fiscalía de Flandes Occidental confirmó haber recibido.

Después, la justicia belga decidió otorgarle la libertad condicional a principios de julio a la espera de que otro magistrado estudiase su extradición, aplazada el pasado 3 de septiembre para este próximo lunes.

¿Pero qué ha hecho este joven?

"Que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi (...) O que explote un autobús del PP con nitroglicerina cargada", canta Valtònyc en su tema Deberían tener miedo. "Puta policía, puta monarquía" o "Cuando digo 'Gora ETA' delante de un guardia civil, por eso te encierran y no por ser un hijo de puta como Urdangarín" son otras de las frases que Arenas incluye en sus canciones. Es ante esta agresividad lírica, ante lo que la Justicia española ha actuado.

Cercanía con Puigdemont

"Licencia para matar, quedarán pocos vivos, acabaré con izquierda, PSOE, y también CiU", dice el rapero en otro de sus temas, El Mundo dona llicència per a matar. Sin embargo, a los pocos días de estar en Bélgica, no se escondió para dar la bienvenida al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tantos años miembro de ese partido, reconvertido en el PdeCat. De él dijo, además, que era un "ejemplo de dignidad".

Además este pasado 11 de septiembre, ambos siguieron juntos, desde Waterloo, la manifestación independentista de la Diada de Cataluña.