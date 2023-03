Unidas Podemos y otros socios reclaman al PSOE topar ya la cesta de la compra

Diputados de Unidas Podemos y otras formaciones han reclamado al PSOE impulsar un tope a los precios de los productos básicos de la cesta de la compra, como el alcanzado en Francia por un acuerdo con las grandes distribuidoras, y el portavoz socialista, Patxi López, cree que el Gobierno "lo estará estudiando".

"Si en Francia con un gobierno de derechas se puede hacer, en España con un gobierno progresista se debe hacer", ha resumido el presidente de Unidas Podemos y diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, en rueda de prensa este martes en el Congreso.

Después, Patxi López ha señalado que está "convencido de que el Gobierno lo estará estudiando", pero a continuación ha recordado que en Francia ya se hizo en tiempos de Sarkozy y "no fue muy bien".

"Lo que puede parecer una buena idea, puede resultar demoledor para los pequeños comercios", ha advertido el portavoz parlamentario socialista, a quien le gustaría que las distribuidoras tomarán la iniciativa "de manera voluntaria".

Javier Sánchez Serna, coportavoz de Podemos, ha recordado que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista permite excepciones a la libre fijación de precios y ha instado al Gobierno a "obligar" a los grandes supermercados "con el BOE en la mano" para que no sigan "forrándose a costa del bolsillo de las familias".

"Cuando no es posible el acuerdo con una parte de los poderes económicos, un gobierno democrático tiene a su disposición el BOE", ha insistido Sánchez Serna.

De acuerdo con el tope está también el BNG, cuyo diputado Néstor Rego, no obstante, prefiere que la elección de cuáles han de ser los productos básicos de la cesta la haga la administración pública, y no las grandes distribuidoras como en Francia, para "no confiar al zorro el cuidado del gallinero".

A la diputada de la CUP, Mireia Vehí, le parece que en Francia se ha logrado por su "potencial del movimiento sindical", mientras en España "los dos grandes sindicatos no han abierto la boca".

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, cree que el tope también lo permite la Ley de la Cadena Alimentaria y lo apoya debido a que la inflación se debe en buena parte a los beneficios excesivos de las grandes superficies.

MÁS PAÍS PIDE AL GOBIERNO PUBLICAR LOS MÁRGENES DE BENEFICIO DE LAS DISTRIBUIDORAS

El portavoz de Más País Verdes Equo, Íñigo Errejón, cree que "el primer paso de transparencia" pasa por la publicación de los márgenes de beneficios de las grandes empresas distribuidoras, por lo que su formación ha registrado una pregunta escrita al Gobierno en la que se lo piden.

Errejón cree que si los precios que se pagan a los productores en origen no han aumentado y sí lo han hecho y mucho los de venta al público, en la cadena alimentaria "alguien no está diciendo la verdad", en referencia a las distribuidoras.

Por eso, pide un tope a los precios de productos básicos alimentarios similar al que ya funcionó "con las mascarillas y con la electricidad".

CIUDADANOS, EN CONTRA DEL TOPE

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, en declaraciones a la prensa a las puertas del Congreso, ha señalado que está a favor de rebajas fiscales para productos alimentarios y otras medidas frente a la inflación, pero en contra de "obligar a topar los precios, porque eso dañaría toda la cadena de producción".