Unidas Podemos niega "amenazas" de Iglesias a otros políticos y critica el silencio del PP con las protestas

Asens "celebra" que "la extrema derecha aliente estas protestas y no golpes de Estado como ha hecho en otras ocasiones"

El presidente de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común, Jaume Asens, ha asegurado este martes que las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, avisando sobre posibles nuevos objetivos de protestas frente a casa de políticos, no eran "ninguna amenaza" sino que "expresaban una preocupación".

"Esa preocupación no se puede interpretar como una amenaza. Quien lo hace lo interpreta con muy mala fe y poco rigor", ha criticado en rueda de prensa en el Congreso, al tiempo que ha rechazado la "incongruencia" que está demostrando, a su juicio, el PP, con su "silencio" ante las protestas que están sufriendo varios miembros del Gobierno, como Iglesias, frente a sus domicilios.

Según Asens, esta actitud contrasta con la que mantuvo hace años frente a los escraches contra políticos impulsados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a los que tachaba de "nazis" y "filoetarras" y pedía meter en la cárcel y acusar de terrorismo.

Y sobre la postura de Vox, ha ironizado, celebrando que "la extrema derecha aliente estas protestas y no golpes de Estado como ha hecho", según ha manifestado, "en otras ocasiones".

PIDE DIFERENCIAR LAS PROTESTAS DE AHORA DE LOS ESCRACHES DE LA PAH

Asimismo, el dirigente de Unidas Podemos y diputado de En Comú ha querido dejar claro que, a su parecer, esos escraches "no tienen muchas cosas en común" con las protestas que se está produciendo estos días, "ni por su naturaleza ni por los protagonistas".

"Para empezar no es lo mismo porque era gente que se había quedado sin casa, y que no tenían amplificadores ni otros medios para llevar a la arena política sus quejas, y era por tanto una situación de desesperación, vinculada a una situación de vulnerabilidad de derechos fundamentales", ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que eso "no es lo mismo" que las protestas que de ahora delante de las casas de algunos dirigentes políticos, "que tienen más que ver con la oposición política". "No tienen que ver con colectivos vulnerables a los cuales se les han vulnerado sus derechos", ha enfatizado.

Y aunque ha reconocido que ambos fenómenos tienen que ver "con el ejercicio de derechos fundamentales que van en el cargo", ha avisado de que las que se están produciendo ahora "generan un clima de crispación que no ayuda en un contexto como el actual, en medio de una pandemia".

Asimismo, ha criticado que "cuando no se respetan las normas de seguridad y sanitarias, ponen en peligro al resto de la gente", al igual que está ocurriendo con las protestas en Madrid y otras ciudades.

"La libertad que ellos reclaman no puede ser la libertad de contagiar a otros ciudadanos", ha defendido. "El estado de alarma no puede ser una excusa para vulnerar derechos y libertades, pero el ejercicio de derechos y libertades no pude ser una excusa para vulnerar el estado de alarma y poner en riesgo el esfuerzo colectivo que está haciendo la ciudadanía con muchos sacrificios", ha ahondado.