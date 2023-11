Una obra de Carlos Ibáñez titulada 'Hechizo de luna gaditana' será el cartel anunciador del Carnaval de 2024

El cartel titulado 'Hechizo de luna gaditana' del autor Carlos Ibáñez de Prado ha sido el ganador del concurso convocado por la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz para anunciar el Carnaval de Cádiz 2024. La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, junto a la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, han desvelado la imagen la obra que ha sido la más votada por los ciudadanos entre los cuatro carteles seleccionados por el jurado de esta edición para acceder a la fase final del certamen y que fueron elegidos entre las 45 propuestas recibidas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante el período de votaciones se han registrado un total de 541 votos. 'Hechizo de luna gaditana' ha obtenido una puntuación total de 956 puntos, quedando así por delante de 'Matrona del Carnaval', que ha obtenido 813 puntos; 'Del teatro a la calle y de la calle al mundo', con 555 puntos, y 'Cádiz huele a Carnaval', que ha registrado 459 puntos. Hay que tener en cuenta que los participantes en las votaciones podían seleccionar hasta un máximo de tres obras y otorgarles una puntuación de 3, 2 y 1 punto.

El autor del cartel ganador, Carlos Ibáñez de Prado, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco, cuenta con un máster en Diseño y Creatividad publicitaria y acredita una dilatada experiencia en el mundo del diseño y la imagen. Durante su trayectoria, ha trabajado y colaborado para diferentes agencias y estudios de diseño y algunos de sus trabajos han sido reconocidos con varios premios.

El cartelista ha explicado que 'Hechizo de luna gaditana' es una alegoría sobre la experiencia vivida la noche del 18 de febrero en el Carnaval de Cádiz de 2023 cuando lo visitó junto a su pareja. "Llegamos entrada la noche y desde el primer momento nos quedamos hechizados por el ambiente en cada rincón de la ciudad, la música, las chirigotas, los disfraces, los coros en la plaza Mina, la hospitalidad y la alegría del sonido de los pitos, todo ello con la luna como testigo, hizo que cayéramos rendidos y enamorados del Carnaval de Cádiz", ha puesto de relieve Carlos Ibáñez de Prado, que ha querido mostrar su agradecimiento a la ciudad por su apoyo en el proceso de votación popular que le ha permitido proclamarse ganador del certamen.

La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha destacado la calidad de la obra ganadora del concurso, así como la historia que hay detrás de esta creación. "El autor me ha transmitido que el cartel es una alegoría al Carnaval que había vivido con su pareja cuando visitó nuestra ciudad, me hablaba de un encuentro con Cádiz en una noche de Carnaval. No puede tener una historia más bonita detrás", ha apostillado la edil, que también ha puesto de relieve "la ilusión" con la que el ganador ha recibido la noticia de la elección de su cartel.