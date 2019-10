La última ocurrencia ‘indepe’ que homenajea el 1-O y convierte a Puigdemont en el hazmerreír de las redes

Esperamos un otoño caliente en Cataluña. Puigdemont y Torra lideran un movimiento que pretende forzar al Estado con el recuerdo de la consulta ilegal del 1-O todavía presente. No tuvimos que esperar al primer día de octubre para ver las movilizaciones independentistas, y ya este día 30 de septiembre por la noche, se movilizaron con una curiosa iniciativa.

Las luces que deben guiar a Cataluña a la independencia

El caso es que este lunes, un total de 131 agujas lumínicas del macizo de Montserrat han permanecido iluminadas con motivo del segundo aniversario del 1 de octubre, en un acto organizado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural en el que han participado medio millar de excursionistas.

La ANC, mal llamada sociedad civil, va a colapsar los accesos a Barcelona para celebrar el 1-O.

Sus amigos CDR cortarán carreteras, vías de tren, cometerán sabotajes. Coartarán impunemente nuestros derechos y libertades.

Tened mucho cuidado con la "gente de paz" ahí fuera mañana. pic.twitter.com/4pQECYaVBH — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) September 30, 2019

Mr @itspetergabriel , you have to see this.



Follow the hashtag #llumillibertat or #llill and u will see astonishing pictures from Catalonia.



Here you may find some more: https://t.co/9owirs269W@MarioMunozmusic pic.twitter.com/zySBdvSwoB — Ms Freitag #JoTambéSócCDR (@ReallySedicious) September 30, 2019

En una iniciativa organizada también por Artistas por la República y la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, un grupo de escaladores ha encendido farolas en los 131 puntos más altos de Montserrat en homenaje a todos los presidentes de la Generalitat, y con el objetivo también de reivindicar la libertad de los políticos catalanes presos.

Una pregunta. Y os prometo que os la hago de forma absolutamente sincera. Cuando tuiteáis estas cosas, ¿lo hacéis porque creéis que así podrían ser absueltos? https://t.co/BA10GoFsC5 — El DiSputado® (@NoSoyLaGente) September 30, 2019

En el acto inicial, celebrado ayer tarde en El Bruc (Barcelona), el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró que, para los "días que vendrán", Cataluña necesitará "luz y libertad" como la que se vio, a su juicio, el 1 de octubre de 2017, jornada que definió como "fecha fundacional del camino imparable hacia la república catalana".

��Des del cim de Montserrat, 131 farells de @llumillibertat simbolitzen els presidents de Catalunya. Avui l’exili, ens permet mantenir la dignitat que els uneix i ens obliga a no defallir per aconseguir la nostra llibertat. pic.twitter.com/sXyfeQy8ci — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) September 30, 2019

1 d’octubre: ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble. Tornem-nos a mobilitzar. Tornem-ho a fer. #llill #llumillibertat



1st October. We'll remain loyal forever at the service of this people. Let’s mobilise again. Let's do it again. pic.twitter.com/ILQC7lEe9Z — llum i llibertat (@llumillibertat) October 1, 2019

Puigdemont se involucra… pero desde Waterloo

También a través de Twitter, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha “encendido” de forma simbólica el farol número 130, en referencia al número que le correspondería en la historia de los presidentes de la Generalitat de Cataluña.

No hi ha major honor que formar part de la llarga llista de presidents de Catalunya. La @llumillibertat del 130è farell, des de la Casa de la República a Catalunya pic.twitter.com/q4oRhvj1A9 — Carles Puigdemont (@KRLS) September 30, 2019

“No hay mayor honor que formar parte de la larga lista de presidentes de Cataluña. La luz y libertad del 130 farol, desde la Casa de la República”, ha escrito en la red social junto a un vídeo donde se le ve encendiendo un farol. Precisamente, este hecho ha sido el que más burlas y comentarios ha despertado entre los usuarios de la red

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA ¿La ha puesto para que vayan las moscas? https://t.co/iY1T1SSYHh — El DiSputado® (@NoSoyLaGente) September 30, 2019

Todos los catanazis vomitando baba y repitiendo el término "ñordo" como sectarios abducidos. ����. Sólo les falta decir: ¡Gñ! ¡Ñordo! ¡Unga unga! Joer con la "raza superior" ���� — Políticamente_Incorrecto (@Poltica28508950) September 30, 2019

No hay nada más español, que clavar una pica en Flandes. No se te olvide volver para renovar el DNI, que es obligatorio en toda Europa — Válvula de Escape (@blow_off_valve) September 30, 2019

Casa de la República Catalana. En castellano (en español).���������� — don lolo (@donlolo2) September 30, 2019

¿Es luz de LED? — José Ramón Márquez (@PulgadeTriana) October 1, 2019

La iluminación de las 131 agujas de Montserrat estaba prevista inicialmente para la Diada del pasado 11 de septiembre, pero las intensas lluvias obligaron a posponer la iniciativa.

El mito independentista de los 131 presidentes de la Generalitat

Un grupo de historiadores catalanes que forman parte de la plantanforma Historiadors de Catalunya , nacida para difundir la historia de esa región, ha publicado un comunicado en el que reducen de 132, si se incluyese Mariano Rajoy con aplicación del artículo 155, a 10 los presidentes que ha tenido la Generalidad de Cataluña a lo largo de su historia.

En resumen, que lo de 130 y tantos presidentes de la Generalidad es un delirio más del independentismo y una aberración histórica sin parangón.



Eso sí: Santa Teresa era catalana. — Wolfgang S. (@Wolfgang220177) October 1, 2019

En su comunicado, señalan que "en referencia a la polémica generada por el número real de presidentes de la Generalidad que ha habido a través de la historia, Historiadors de Catalunya defiende que el actual presidente, Joaquim Torra i Pla, es el décimo que ocupa este cargo de forma efectiva. Los criterios que se han utilizado son los siguientes:

1.- La actual Generalidad de Cataluña no es heredera de la Diputación de General o Generalidad medieval. Aquella institución, formada por cuatro representantes de cada estamento: eclesiástico, nobiliario y ciudadano, tenía como máxima función la recaudación de impuestos para la Corona. No contaba con presidentes, el listado procede de Josep Maria Solé i Sabaté en Historia de la Generalitat de Catalunya i els seus presidents” (2003), a pesar de que el autor aclara que no existía en época medieval y moderna tal figura, utilizándose el diputado eclesiástico de más edad para formar la lista. Es decir, los 121 primeros presidentes de la lista que hace al MHP Joaquim Torra el presidente 131, no eran presidentes.

2.- El listado elegido comenzaría con Francesc Macià, como primer presidente de la autonomía catalana. La utilización del término “Generalidad” se hizo a propuesta de Fernando de los Ríos, diputado andaluz del PSOE y futuro ministro de Justicia con el gobierno de Niceto Alcalá Zamora con el objetivo de poner fin a la efímera República Catalana declarada por Macià el 14 de abril de 1931.

3.- El listado escogido incluye al presidente interino, desde el 7 de octubre de 1934, Francisco Jiménez Arenas que ejerció en el cargo hasta el 14 de diciembre con la creación del Consejo de la Generalidad. Este Consejo no tendría presidentes, sino gobernadores siendo una institución diferente a la Generalidad autónoma.

4.- Sólo se cuantifica una vez los que repitieron mandato, como en el caso de Companys.

5.- El listado no incluye a Josep Irla i Bosch, ya que no ejerció su cargo de forma efectiva al encontrarse exiliado desde el final de la Guerra Civil.

6.- El cuarto presidente fue Josep Tarradellas Joan, primer presidente de la Generalidad, restaurada el 29 de septiembre de 1977 por el presidente del gobierno español Adolfo Suarez González.

7.- Los restantes presidentes corresponden al actual periodo constitucional y estatutario.

8.- La lista que proponen Historiadors de Catalunya por ser la más razonable a nuestro entender en términos históricos es: