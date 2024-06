Tudanca reta a Mañueco: "Si encuentra una parada de bus que haya cerrado el Gobierno, dimito yo, y si no, usted"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de emitir "bulos" sobre acciones del Gobierno central y le ha retado a "dimitir" si no los comprueba.

"Si encuentra una sola parada de autobús que haya cerrado el Gobierno de España, dimito yo, y si no, dimite usted", ha reclamado el líder socialista al presidente del PP de Castilla y León, al que ha llamado a "dimitir" también si no encuentra un colegio especial de educación especial que haya sido cerrado" en la Comunidad o si no "encuentra un peaje nuevo en las autovías".

Tudanca ha advertido de que "no se puede mentir tanto", en referencia a algunas acusaciones en esta materia de Mañueco sobre acciones del Ejecutivo central. "Basta ya de bulos, hombre", ha clamado.

En este sentido, también ha afeado que el presidente de la Junta haya reprochado el cierre de minas, uno que, ha recordado el líder del PSOE de Castilla y León, "firmó (el expresidente) Mariano Rajoy".

Igualmente, le ha culpado de "inventar" cifras sobre brecha salarial en España. "Ese es el suyo, el Gobierno de los bulos", ha lamentado el secretario general del PSOE de Castilla y León.