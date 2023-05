Trias (Junts) reclama un "voto masivo" y ganar de manera clara para echar a Colau

Asegura que Puigdemont le ha pedido ganar las elecciones: "Y las ganaremos, también por él"

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha pedido un "voto masivo" y ganar de manera clara en las elecciones municipales de este domingo para que nadie le discuta la posibilidad de ser alcalde y para echar a la actual alcaldesa y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau.

"Me he presentado para ser alcalde. Necesito ganar de manera clara, que nadie me lo pueda discutir", ha recalcado en el acto de final en los Jardinets de Gràcia ante unas 700 personas acompañado del expresidente de la Generalitat Artur Mas, de los exconsellers Jaume Giró y Joaquim Forn, y de los miembros de su candidatura, con nombres del PDeCAT, Demòcrates y Més Moviment d'Esquerres.

Por ello, ha apelado de nuevo al "voto útil" de aquellos que quieren que Colau no repita como alcaldesa, tras advertir de que votar a otra candidatura conllevará su continuidad por los pactos y alianzas que harán posteriormente.

"¿Usted está en contra de Colau? Lo tiene fácil, vote Trias", ha resumido el alcaldable de Junts, que ha recordado que en su etapa de alcalde en 2011 no pactó con nadie y gobernó en minoría.

Pese a admitir que, en estas elecciones, será complicado gobernar en minoría, ha defendido que primero quiere ganar las elecciones, y después ya decidirá con quién gobierna.

"El domingo hay que votar, pero si se vota mal son cuatro años de desgracia. Es lo que hemos pasado, cuatro años difíciles y de acuerdos extraños", ha sostenido Trias, que ha cargado contra Colau y contra el alcaldable del PSC, Jaume Collboni.

Tras asegurar que no ha recibido órdenes de Junts en esta campaña, ha añadido que lo que le ha trasladado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es que gane las elecciones: "Y las ganaremos, también por él", ha exclamado, ganándose el aplauso de los asistentes.

ACTIVISTAS CLIMÁTICOS

Su intervención se ha visto interrumpida durante unos instantes cuando diversos activistas climáticos han subido al escenario con una pancarta y llevando camisetas en que se podía leer 'Ni aeropuerto, ni Hard Rock, ni Cuarto Cinturón'.

Todos ellos han sido rápidamente desalojados por los miembros de seguridad, tras lo que Trias ha aprovechado para advertir de que cuando gane las elecciones habrá "quien gritará y quién intentará hacerles la vida imposible", pero ha pedido no entrar en polémicas.

En el acto también ha intervenido el número tres de la lista, Jordi Martí, que ha asegurado que harán posible "el cambio" en Barcelona a partir del domingo, así como otros miembros de la candidatura como Neus Munté, los exconsellers Damià Calvet, Victòria Alsina y Ramon Tremosa, y el portavoz de Junts, Josep Rius, entre otros.