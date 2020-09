Tres muertos en las últimas horas por Covid-19 en Murcia y Lorca a fase 1

La Región de Murcia ha registrado tres nuevos fallecidos por Covid-19 en la última jornada, dos de ellos mujeres de 85 y 90 años y un varón de 80, con lo que la cifra total de muertos por esta enfermedad asciende a 178 en un día en el que se ha decidido que el casco urbano de Lorca pase a fase 1, al igual que lo está Jumilla.

En concreto, en los últimos tres días no pudo doblegarse la curva de contagios y sufrió un repunte la ciudad en la que viven 60.000 personas, no así en las pedanías que rodean uno de los municipios más extensos del país, donde residen 34.000 personas, las cuales no se verán afectadas por esta restricción en la movilidad salvo por motivos laborales esenciales, sanitarios o por cuidado de menores o personas mayores.

Se restringe además el aforo en la hostelería del casco urbano lorquino al 75 por ciento y solamente se podrá atender en terrazas, y en el comercio al 50 por ciento, vigilando la policía local el cumplimiento de esta fase, y pasando voluntarios de protección civil y de emergencias a las labores de rastreo de vecinos que se encuentren en aislamiento y del seguimiento de los contactos de los positivos que vayan surgiendo.

De los casos registrados, 189 han pasado a aislamiento domiciliario, dos han ingresado en el hospital y 241 se les ha notificado que están curados, mientras que a 2.166 personas se les ha dicho que han dado negativo a las pruebas.

De los 457 casos positivos, 110 corresponden al municipio de Murcia, 95 a Lorca, 47 a Jumilla, 38 a Totana, 24 a Cartagena, 14 a Alcantarilla, 8 a Águilas, 8 a San javier, 8 a San Pedro del Pinatar, 7 a Fuente Álamo, 7 a Mazarrón, 7 a La Unión, 7 a Yecla, 6 a Alhama de Murcia, 6 a Archena, 6 a Cieza, 6 a Molina de Segura, 5 a Caravaca de la Cruz, 5 a Lorquí, 5 a Mula, y 5 a Puerto Lumbreras.

Preguntado el consejero por la alta incidencia de casos en Murcia, explicó que las autonomías mediterráneas están sufriendo mayor incidencia que el resto debido a la mayor movilidad que están registrando, lo que supone un factor clave para la propagación de la enfermedad.