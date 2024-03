Tractores vuelven a la Gran Vía logroñesa tras reunión con las OPAs para recordar que sus reivindicaciones siguen en pie

Logroño vive este viernes una nueva jornada reivindicativa por el campo riojano. Un nutrido grupo de tractores ha vuelto a salir a la calle y, en estos momentos, se encuentran ralentizando el tráfico en la Gran Vía logroñesa para que se escuchen sus demandas y como muestra de que sus reivindicaciones siguen en pie.

Una pequeña tractorada, apoyada con aplausos por muchos de los ciudadanos que estaban en la zona, que se realiza después de la reunión que esta mañana han tenido los conocidos como 'chalecos amarillos' con las Organizaciones Agrarias Profesionales en Villamediana de Iregua.

Una reunión en la que, entre otros sindicatos, ha participado ARAG-ASAJA quien -a través de una nota de prensa- ha querido reafirmar "su compromiso en seguir trabajando en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos riojanos en todos los foros e instituciones necesarias, como hasta ahora".

De esta manera, la organización agraria apoya las medidas propuestas en el documento planteado por las OPA y los representantes de las plataformas ya que fueron trabajadas por ARAG-ASAJA en el desarrollo de las negociaciones y, previamente, en los diferentes foros y reuniones a los que ha asistido la organización.

En la reunión de esta mañana, ARAG-ASAJA ha suscrito todas aquellas las reivindicaciones del documento que se refieren a cuestiones que preocupan al sector y no al punto que refiere sobre un cambio en el procedimiento de determinación de la representatividad de los viticultores en la renovación de la Interprofesional y el Consejo Regulador "ya que no aporta nada en la recuperación de rentabilidad para los viticultores y ese cambio no cuenta con el apoyo de los socios a los que ARAG-ASAJA ha consultado en cada una de las reuniones mantenidas estas pasadas semanas".

El documento firmado hoy es un punto de partida para seguir trabajando por la recuperación del sector agrario.

REUNIÓN CONJUNTA, LA PRÓXIMA SEMANA

Finalmente, desde ARAG-ASAJA emplazan al resto de organizaciones agrarias y a las plataformas a una reunión conjunta la próxima semana en la Bodega Institucional de La Grajera para presentar un documento clarificado y consensuado y hacerlo llegar a todos los foros institucionales que hagan falta: regionales, estatales y europeos.