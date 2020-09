Titulares de la prensa en España: la crónica del primer debate en Estados Unidos

1. El País: Los ataques personales marcan el primer debate electoral entre Trump y Biden

Donald Trump y Joe Biden han protagonizado durante una hora y media un tenso debate, plagado de ataques personales, de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El republicano ha interrumpido constantemente al demócrata y los cruces han recalentado el encuentro. Los intercambios más intensos se dieron alrededor de la estrategia oficial contra la pandemia, el control de la violencia y el reconocimiento de los resultados de las elecciones.

2. El Mundo: Trump: "He pagado millones de dólares en impuestos"

"Soy el moderador de este debate, y le agradezco que me deje hacer mi trabajo" Solo iban 13 minutos de los 90 que duró el debate cuando el Chris Wallace, el periodista de la cadena de televisión Fox News, tuvo que pedir así, con exquisita educación, aDonald Trump que callara. Fue un signo de lo que iba a ser el primer debate presidencial entre Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Porque seis minutos después, Wallace ya no podía más: "Señor presidente, ¿me puede dejar hablar?" Trump interrumpió constantemente a su rival y, a menudo, al propio Wallace, hasta el punto de que llegó a auto-otorgarse una respuesta extra pese a que el resignado periodista le decía "usted ya ha consumido sus dos minutos".

Con tanta interrupción, apenas ha habido mensaje... de ninguno de los dos candidatos. Porque Biden, aunque más atemperado de lo que ha sido la tónica en sus casi cinco décadas de carrera en la política, también entró al trapo de Trump en más ocasiones de lo que sus asesores, sin duda, le habían recomendado. Así se produjeron momentos rayanos en lo cómico, con Trump diciendo "Déjame que te haga callar, Joe", y éste respondiendo, "¿Te puedes callar, hombre?". A veces, Trump pasó a tener un tono agresivo en el sentido literal de la palabra, como cuando dijo a Biden, en tono desafiante, "no uses la palabra "listo" conmigo", y Biden cayó en el insulto ante la enésima interrupción de Trump cuando aún no habían pasado quince minutos de debate: "Deja de ladrar, hombre".

3. La Vanguardia: Un debate en tiempos anormales

Melania Trump, la primera dama, aparece con máscara en el escenario de Cleveland, evidente recordatorio de que Estados Unidos vive un tiempo anormal. Se sienta entre el séquito familiar, todos sin cubre bocas a pesar de las recomendaciones.

4. ABC: El Gobierno toma el control y aplicará las mismas medidas en grandes urbes

La esperanza de un acuerdo flota entre los Gobiernos de España y Madrid en la lucha contra el Covid-19. El último encuentro del Grupo Covid de Madrid acabó con un acercamiento que este miércoles terminará de cuajar, y por el que todos ceden algo y ganan también algo, a la vez: habrá criterios homogéneos para toda España a la hora de establecer medidas para frenar la pandemia, pero éstas se tomarán también en Madrid, tal y como quería el Gobierno. Además, Madrid consigue que este miércoles se debata en el Consejo Interterritorial si se efectuarán PCR en origen a los viajeros que lleguen a la región en avión.

5. La Razón: El CGPJ renueva hoy el Supremo

El Consejo General del Poder Judicial llega al Pleno que celebra hoy con un acuerdo muy mayoritario para realizar todas las vacantes del Tribunal Supremo, tanto las existentes en la Sala Penal como para las presidencia de las Sala de lo Contencioso-Administrativo, Social y Milita. La presidencia del TSJ de Canarias, en cambio, es posible que no se aborde. Finalmente, aquellos vocales «progresistas» más afines al PSOE vieron cómo buena parte de consejeros integrantes del mismo sí estaban por la labor de llegar a un acuerdo con los «conservadores» y facilitar la renovación. La Sala Penal del Supremo, encargada de investigar y juzgar a los aforados está ahora mismo con un 25% menos de los magistrados que debería.

6. El Confidencial: La sentencia del caso Bankia asume el relato oficial y complica el recurso al Supremo

La Audiencia Nacional dio a conocer este martes una sentencia histórica y socialmente polémica. La salida a bolsa de Bankia y su rescate, el mayor de la historia en España, se salda con 34 absoluciones, entre ellas, la del expresidente Rodrigo Rato. La decisión del tribunal presidido por Ángela Murillo se explica por un hecho: utiliza los argumentos que esgrimió la Fiscalía en 2017 para desmontar las tesis defendidas por la Fiscalía en 2019. Junto a ello, la otra gran clave de la sentencia es que deja pocos recovecos para ganar un recurso ante el Tribunal Supremo.

7. El Español: Pamplona, la única ciudad fuera de Madrid en el punto de mira tras el acuerdo de Illa y Ayuso

Había fuego abierto entre Madrid y el Gobierno central. No descubrimos la pólvora. La tregua firmada en Sol quedó en agua de borrajas a los pocos días de producirse. La crisis del coronavirus se cebaba mientras con la capital, pero también con otros territorios nacionales. Sin embargo, Madrid se sentía el centro de la diana. Esto provocó enfrentamientos entre la administración regional y nacional. ¿Por qué Madrid si hay otros territorios en situaciones similares? A última hora de este martes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez llegaron a un acuerdo: habrá más ciudades obligadas a tomar “medidas homogéneas”. El dedo, sin embargo, sólo señala por el momento a Pamplona.

8. ABC: Celaá dejará que las comunidades otorguen el título de ESO y Bachillerato sin límite de suspensos

La ministra de Educación, Isabel Celaá, lo ha vuelto a hacer. Tal como lo planteó para el tercer trimestre del curso pasado, ha vuelto a aprobar una orden que da luz verde a las comunidades para que permitan a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos. Así lo establece el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, al que ha accedido ABC y fue aprobado ayer en Consejo de Ministros.