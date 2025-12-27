Un terremoto se hace notar en puntos de la Comunidad de Madrid con epicentro en Guadalajara

Un terremoto de magnitud 3.1 en la escala de Richter ha sacudido el sur de la provincia de Guadalajara durante la mañana de este sábado. El seísmo, cuyo epicentro se ha localizado en la localidad de Yebra, también se ha podido sentir en varios puntos de la Comunidad de Madrid, tal y como ha informado el programa 'Fin de Semana' con Antonio Herráiz.

Un fuerte golpe que alertó a los vecinos

El alcalde de Yebra, Juan Pedro Sánchez, ha relatado en primera persona cómo se ha vivido el temblor. En sus declaraciones, ha explicado que inicialmente pensó que el ruido provenía de otra causa: "se ha podido escuchar un golpe muy fuerte, parecía en principio que eran unas portadas de un vecino al lado de casa". Sin embargo, la confusión se disipó rápidamente.

Fueron otros vecinos quienes confirmaron la verdadera naturaleza del suceso. "Nos lo hemos confirmado con otros vecinos que se trataba de un terremoto", ha señalado Sánchez. El temblor se ha percibido con especial intensidad en municipios madrileños como Torrejón de Ardoz y Coslada, generando sorpresa entre sus habitantes.

Sin daños que lamentar

Afortunadamente, el incidente no ha provocado daños personales ni materiales de importancia. El propio alcalde ha confirmado la ausencia de consecuencias graves, calificando el suceso como una anécdota: "Afortunadamente, no ha pasado nada y ahí queda la anécdota". De esta manera, el terremoto ha quedado en un susto para los residentes de la zona.