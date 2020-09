Teresa Rodríguez maldice la "mala leche" de quienes critican la baja de Kichi

La líder de Anticapitalistas y portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha arremetido hoy contra "el cinismo" y la "mala leche" de quienes critican que su pareja, el alcalde de Cádiz, José María González, "Kichi", se haya cogido un permiso de paternidad de doce semanas, hasta principios de 2021.

En una publicación en su Facebook, Teresa Rodríguez, que dio a luz el pasado 12 de septiembre a Candela, la segunda hija de la pareja, se lamenta de que haya quien critique que el alcalde se tome este permiso en este momento y apunte que será el periodo más largo de la ciudad con un regidor sustituto, en este caso el concejal Demetrio Quirós.

"Doce semanas es lo estipulado para cualquier trabajador en nuestro país. Hay que decir que Kichi es funcionario de la Junta, tendría derecho a veinte semanas según la legislación pero ni sus hijas ni yo vamos a disfrutar de esas veinte semanas de papá en casa porque "papá es el Alcalde de la ciudad en estos años en los que habéis nacido", explica Teresa Rodríguez.

"Hay que decir también que cuando nació nuestra hija Aurora, Kichi, contra mi criterio, no se cogió ni un solo día. Es curioso que nadie le dedicó a ello un artículo, una tribuna o una noticia", añade.

A Teresa Rodríguez le resulta "curioso" que "se destaque ahora que el alcalde coge un permiso de doce semanas por dos hijas nacidas durante su mandato de ocho años, pero nadie señalara nunca que la anterior alcaldesa, Teófila Martínez, fue legítimamente diputada en Cortes, senadora y durante cuatro años también diputada andaluza (tres cargos a la vez) ininterrumpidamente durante sus veinte años en la Alcaldía".

"Eso supone que, como mínimo, Teófila Martínez estaba fuera de la ciudad dedicada a otros muchos asuntos de ámbito estatal como dos días a la semana durante veinte años. Eso son como 297 semanas trabajando en cosas que no son de la Alcaldía. Todo ello sin contar las tareas propias de los muchos cargos orgánicos en el PP que ocupó durante esos veinte años", añade.

"Esta ciudad quiere al alcalde que cobra su sueldo de profesor y dona el resto a causas sociales, quiere al alcalde que vive en la Viña en un piso de clase obrera, quiere al Kichi que renuncia a una cómoda vida de profe de secundaria para entregarse dos legislaturas, no más por autolimitación voluntaria, a sus vecinos y vecinas sin ganar nada más que disgustos. Pero ese mismo Kichi no puede atender a su familia cuando tiene una compañera convaleciente de una cesárea con una niña de 18 meses y un bebé recién nacido", escribe.

He vuelto a solicitar que se me retire el cobro de dietas durante mi permiso por maternidad. Es de sentido común no cobrar por desplazamientos que no voy a hacer aunque con el nacimiento de mi anterior hija ya me lo rechazaron.



Insistimos en acabar con los privilegios políticos pic.twitter.com/NVXn6SoCkP