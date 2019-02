El tenso momento de Ábalos en un bar de Mérida

La Policía Nacional ha abierto una investigación a un agente en segunda actividad que supuestamente increpó al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la noche del pasado viernes en un bar de Mérida.

Según han explicado fuentes policiales, el agente increpó e insultó a Ábalos, a quien llamó "rojo", en un local del centro de la ciudad, a la que el también secretario de Organización del PSOE se desplazó para participar este sábado en la Conferencia Política del PSOE de Extremadura.

Debido a la insistencia del hombre, que no llegó a acercarse al ministro, según estas fuentes, un escolta de Ábalos decidió llamar a la policía. Cuando los agentes se presentaron en el local, el hombre reconoció que pertenecía al Cuerpo y mostró su placa. Tras lo sucedido, el titular de Fomento abandonó a pie el local junto a los escoltas.

Fuentes del Ministerio del Interior apuntan que, al tratarse de un policía en segunda actividad, será la Delegación del Gobierno en Mérida la que incoe un expediente por lo ocurrido. Los agentes en segunda actividad son policías que por su edad gozan de una situación administrativa especial hasta su jubilación para garantizar que sus aptitudes psicofísicas son adecuadas al servicio, lo que implica normalmente realizar tareas de tipo administrativo.

Ábalos resta importancia al incidente: "Lo de rojo no me ofende"

José Luis Ábalos ha quitado hierro este lunes tras asegurar que este tipo de episodios "no le afectan nada", como tampoco le ofende que le llamen "rojo".

El ministro ha señalado que "le sorprendió la repercusión" que tuvo el incidente ocurrido en la capital extremeña, adonde se desplazó para participar el sábado en la Conferencia Política del PSOE regional, y ha remarcado que "no le preocupa".

"No le he dado ninguna importancia. No es la primera vez. No me afecta nada. Estoy muy acostumbrado a esto. Lo de rojo no me ofende, es descriptivo. Lo de mencionar a mi madre ya es más lamentable", ha manifestado el también secretario de Organización del PSOE en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de su partido en el Palacio Neptuno de Madrid.

El PP llama "broncas" a Ábalos y le afea que se fuera de bares en Mérida

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha dicho que "si esto hubiera sido parte de una película de Berlanga, el señor Ábalos sería el personaje del broncas, porque está metido en todas las peleas, en todas las broncas", además de considerar "lamentable que un ministro de España venga a Extremadura y se enfrente a los ciudadanos porque anda de bares después del mitin".

El portavoz popular ha indicado que a él le hubiese gustado ver a Ábalos venir a la región "con una maleta cargada de soluciones para los extremeños en materia ferroviaria"; "venir aquí y no insultar a los extremeños, que es lo que ha hecho, obviando la realidad del tren". A su juicio, "tendría que haber venido con alguna propuesta o alguna medida en materia de recuperación del tren, y no lo que ha hecho, que ha sido encima, como siempre, culpar a los de antes".

"Pero por qué no ha dado explicaciones de que en los últimos seis meses de 2018, cuando él ha sido ministro, ha dejado de licitar 390 millones de euros que estaban presupuestados", se ha preguntado el portavoz adjunto del PP, "en vez de ponerse a discutir y pelearse en los bares con los emeritenses".

"Y por qué no ha desmentido la falacia y la mentira del señor Vara" de que al no haberse aprobado los presupuestos elaborados por el Gobierno de Pedro Sánchez se pierden 400 millones para el tren extremeño, algo que, en su opinión, es "falso" como se pone de manifiesto en el hecho de que salen licitaciones para el AVE extremeño "todos los días" gracias a los cuentas prorrogadas de Rajoy. "Nosotros lamentamos el conflicto, el hecho, ha añadido finalmente Hernández Carrón- pero es que los ciudadanos están muy enfadados con la gestión de este ministro".