La tensa entrevista entre Ana Rosa Quintana y Espinosa de los Monteros (Vox)

Quedan pocos días para el comienzo de la campaña electoral de cara a la cita electoral del próximo domingo 28 de abril. Unas elecciones que serán la primera gran prueba para Vox, el partido liderado por Santiago Abascal que se ha colado en el día a día de la actualidad política.

Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Vox, ha concedido una entrevista este lunes al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, donde se ha vivido cierta tensión cuando ha salido a la palestra el tema de la “manipulación mediática”.

“Se va a poner en guerra contra los medios”, le ha comentado la presentadora al dirigente de Vox. “No tenemos ninguna guerra contra ellos. Los medios sí que han tenido una con nosotros de absoluta ignorancia. Ahora manipulan, tergiversan y mienten sobre cosas que decimos. Así que vamos a los españoles a través de redes sociales y en algún medio”, ha contestado el responsable de Relaciones Exteriores de Vox.

Hay medios que manipulan tanto la información como las encuestas, que al final siempre “se equivocan”. Pues hay quien se escandaliza por decir algo tan obvio! pic.twitter.com/mscxMEKUjz — Iván (@ivanedlm) 8 de abril de 2019

​Ante estas palabras, la directora del programa le ha contestado rotundamente: “No le parece un poquito peligroso generalizar de esa manera. Está hablando de manipular y los medios tienen nombre y apellidos, los periodistas también”.

Los españoles votan lo que les da la gana, no lo que le dicen las encuestas pic.twitter.com/V2y8vrdMGc — Iván (@ivanedlm) 8 de abril de 2019

“Y tienen dueños y están absolutamente vinculados, pero todo esto es poco relevante, como pasó en Andalucía. Es mejor que alguno se espera un resultado más bajo de Vox”, ha subrayado el político.

Espinosa de los Monteros ha acusado a los medios de comunicación de no invitarles en los cuatro años y medio previos a las elecciones andaluzas, algo que ha aumentado el cabreo de la presentadora de Mediaset, que ha elevado el tono para pronunciar su opinión sobre esta reflexión del Espinosa.

“Es que no teníais representación parlamentaria. Cuántas veces ha venido PACMA aquí, por el mismo motivo. Es igual, no me voy a pelear con usted, pero eso de manipular, etc hay que bajar un poquito el tono. A mí me ofende, si no le importa”, ha sentenciado Quintana.