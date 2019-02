El teletrabajo hace a los empleados más productivos y fieles a la empresa

Está comprobado que el teletrabajo, la flexibilidad en el trabajo es un valor añadido para la empresa que lo pone en marcha con sus empleados. Genera un 57% de compromiso, y aumenta un 30% la productividad. A pesar de estas cifras el teletrabajo en España no prospera como sucede en los países del entorno de la OCDE. De hecho, sólo un 13% d ellas empresas lo ofrecen lo que significa que un 7% de los trabajadores en España teletrabajan.

Ana nos cuenta como lleva teletrabajando en casa desde hace cuatro años. “Cuando me quedé embarazada empecé a trabajar desde casa me permite una flexibildiad absoluta y no solo a mi vida profesional sino también a mi vida personal. Yo tengo un día fijo a la semana para teletrabajar que me permite organizarme para cumplir con mis obligaciones pero por ejemplo para poder llevar a mi hija ese día al colegio. Lo puedo hacer flexible dependiendo de las necesidades de trabajo mías o de la empresa. Mi marido puede también organizarse y cambiar sus hábitos de trabajo. Yo no trabajo por las tardes no trabajo, pero ese día puedo trabajar por la tarde si mi empresa lo necesita”.

En el caso de Juan el poder teletrabajar desde casa dos días en semana implica poder estar con su hija. “Yo tengo una niña pequeña, estoy separado y como teletrabajo desde casa dos días en semana puedo compartir la custodia con mi mujer, porque puedo ocuparme al 50% de mi hija. Yo ahora valoro mucho esto, y mucho dinero me tendrían que dar en otra empresa para cambiar mi forma de trabajar”.

Los expertos aseguran que la flexibilidad laboral se ha convertido en un requisito fundamental para captar y retener talento. Las generaciones de Milennials son las que más valoran el trabajo flexible, los espacios flexibles, las jornadas flexibles. Todos los datos del INE se analizan en el Libro blanco del teletrabajo que ha presentado la Fundación Más Familia (https://flexibilidadyteletrabajo.com/) Roberto Martínez asegura que “existe una gran resistencia al cambio en las empresas, los prejuicios de carácter cultural son el principal problema- asegura-. Simplificando mucho las empresas multinacionales extranjeras son las que más implantan el teletrabajo frente a las empresas tradicionales españolas”.

Para conseguir implantar el teletrabajo en las empresas, es necesario generar todo un proceso de cambio y adaptación con la implementación de proyectos pilotos. “Es una cuestión de crear confianza entre empresa y empleado, planificando, comunicando y orientando hacia el éxito”. Muchos directivos creen que el control es la base de las relaciones laborales, pero ante el control el empleado responde negativamente creando un clima que augura el fracaso en la empresa, según los expertos.

Esa relación de confianza hace trabajar en un ambiente distendido con una capacidad de entrega mucho mayor como explica Ana “yo cuando estoy en casa me concentro más, soy más productiva, porque estoy alejada de las relaciones de cada día que surgen, como es lógico, con los compañeros. Duermo más, y soy más feliz”. Esa felicidad que verbalizan se traduce en entrega, Juan cree que “es un pago en especies que te anima a devolverle a tu empresa cuando le hace falta”.

Roberto Martín recuerda que además de este bienestar para el trabajador implica “que muchos menos trabajadores tengan que desplazarse a su lugar de trabajo y se traduce en el ahorro de tres millones de toneladas de Co2, algo que es bueno para la sociedad”. Eso sin contar que gracias al teletrabajo se puede conciliar, se puede hacer familia “en este descenso demográfico en el que nos encontramos la natalidad se vería muy beneficiada por las medidas de conciliación como el teletrabajo”.