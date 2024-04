Tabakalera acogerá este martes el primer estreno del festival Crossover con 'Apples never fall'

La sala de cine de Tabakalera, en San Sebastián, acogerá este martes el primer estreno de esta edición del festival Crossover con 'Apples never fall' ('Un revés inesperado') de la mano de SkyShowtime, protagonizada por Sam Neill y Annette Benning.

Se trata de un drama de misterio sobre la desaparición de una mujer que forma parte de una familia aparentemente perfecta pero que, en realidad, oculta múltiples secretos, según han explicado desde el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La serie está protagonizada por el actor Sam Neill, conocido por trabajos como 'Parque Jurásico' o 'Peaky Blinders', y Annette Benning, cuatro veces nominada a los premios Oscar y que ha ganado recientemente el premio a mejor actriz en el festival Series Manía por su trabajo en esta serie.

Los asistentes al estreno de la serie de SkyShowtime serán obsequiados con un ejemplar de 'Un revés inesperado', el libro de Liane Moriarty en el que está inspirado la serie.

Antes de la proyección del episodio, el escritor y periodista Juan Sanguino conversará con la guionista y profesora Isabel Vázquez sobre el oficio de la interpretación. En la conversación analizarán los cambios de los últimos años para aquellos intérpretes que combinan su trabajo en las series con su carrera en el cine.

La primera sesión, también en Tabakalera, tendrá a las 17.30 horas con la sección 'Ikusle gonbidatua' en la que el periodista Urtzi Urkizu conversará con la actriz Amaia Lizarralde. En la conversación hablarán sobre el fenómeno de las series desde un doble punto de vista: como intérprete y como espectadora.

A las 18.30 horas, Crossover analizará la visión que sobre el deporte ofrecen las series en una charla moderada por Gaizka Izagirre en la que participarán el exfutbolista Mikel Alonso y la presentadora de los programas de ETB 'El conquistador del fin del mundo' y 'Naufragoak' Lur Errekondo.

Series tan populares como 'Ted Lasso' (Apple Tv+) o 'Home Ground' (Filmin) acercan al espectador al fútbol, documentales como 'The Last Dance' (Netflix) al baloncesto. "¿Pero es real la visión que estas series o documentales muestran del deporte? ¿Cuáles son los aspectos que la ficción no acierta a tratar?". Los invitados intentarán responder a estas preguntas.