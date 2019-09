Susana Díaz defiende a los expresidentes de la Junta investigados en el caso de los ERE

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido este lunes que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, investigados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, "son dos hombres honestos a los que se les ha investigado todo y a los que no se les ha encontrado absolutamente nada porque no había nada".

Así se ha pronunciado la líder andaluza en una entrevista en RNE, donde ha considerado que la suya "es una opinión compartida por mucha gente" y donde ha señalado que "a veces hay que distinguir entre quien viene a la política a enriquecerse y quien ha dado toda su vida y al final vive de su pensión, en su casa de siempre".

En cualquier caso, Susana Díaz ha lamentado que la sentencia del caso ERE, llegue cuando llegue, "llega muy tarde" porque "hay un dolor que ha sido injusto".

"La Justicia tiene que ser más rápida en España para todo", ha recalcado la socialista justificando que es eso necesario "para que la gente crea en la justicia, para que quien lo haga lo pague, y para que quien no lo haya hecho, no vea su honor dañado de esta manera porque no tiene reparo". "Lo que han sufrido ya no tiene arreglo", ha lamentado.