El SUP, sobre el posible cambio de sede en Via Laietana: "Es aberrante, lleva más de un siglo ahí"

El Gobierno ha dejado entrever que la Policía Nacional podría abandonar el número 43 de la Via Laietana de Barcelona y cambiar de sede en la Ciudad Condal. La iniciativa de ERC, apoyada por el PSC, no ha sentado nada bien en el cuerpo policial. Así lo expresa Luis Mansilla, secretario general federal de SUP (Sindicato Unificado de Policía) en Cataluña y subinspector de Policía, en COPE: “Nos parece un insulto, una aberración”.

“Por parte del sector independentista, estamos acostumbrados. Ha habido varias maniobras: van en contra de todo lo que sea un icono o un sentimiento españolista. Que el PSC se posicione a favor de esto nos parece insultante cuanto menos. Vergonzoso. Llevamos ahí prácticamente un siglo, no interfiere en nada, es un sitio céntrico… Es aberrante cuanto menos”, añade Mansilla.

“Lo que pasa es que es un icono españolista, y supongo que los sectores independentistas quieren quitárselo de en medio”, reconoce. “Esta medida es una más: escraches, pintadas en diferentes comisarías… Somos foco de atención y de ataque porque representamos a España”, denuncia también Mansilla.

¿Puede darse entonces ese cambio de sede? “Es una propuesta hecha por parte del Gobierno autonómico, y evidentemente es insuficiente para quitarla directamente. Pero cuanto menos nos genera incertidumbre. Y, sobre todo, malestar”, expresa nuestro entrevistado. Mansilla, además, considera que el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ha influido en todo esto. Quizá “en base a un posible apoyo de un tercero”, deja caer.

“Nos encontramos desamparados. Si somos una parte del Gobierno, trabajamos para el Gobierno, estamos por el Gobierno, defendemos al Gobierno y a la ciudadanía, qué mínimo que tener ese respeto. Y, por lo menos, la consideración. Y tenernos un poco en la situación en la que tenemos que estar. No utilizarnos, como nos están utilizando”, critica, de forma contundente, Mansilla.

Él mismo aclara a este medio que en la Policía Nacional no se quedarán de brazos cruzados si prospera el cambio de sede del cuerpo en Barcelona. “Haremos todo lo posible para que esto no suceda. Y si tenemos que tener medidas de presión y judicializar el tema, haremos lo que sea. Porque nos parece incoherente. No viene a lugar, es innecesario y un despropósito”, advierte Mansilla. Con una despedida contundente: “No descartamos ninguna acción”.