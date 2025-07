Sumar advierte al PSOE de la "gravedad de la situación" y los socialistas aseguran compartir su "indignación"

La encarcelación de Santos Cerdán sigue sacudiendo al Gobierno y al PSOE en vísperas, además, del Comité Federal del próximo sábado.

Pedro Sánchez continúa en Sevilla, participando en la conferencia de la ONU, y este miércoles ha delegado en María Jesús Montero y Félix Bolaños para capitanear la reunión que Sumar le había exigido para analizar el estado del Ejecutivo de coalición. En la reunión tampoco ha estado la vicepresidenta segunda y máxima representante de Sumar, Yolanda Díaz que ha delegado en el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Una reunión en la que, a pesar de los gestos del malestar expresados en público, el Gobierno sigue igual. No se romp, como informa el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez. Una escenificación de dos horas y media de reunión, tras las cuales Sumar se ha lanzado a la yugular del PSOE, eso sí convencidos de que tienen mucho que ganar".

Los de Yolanda Díaz reclaman de Pedro Sánchez lanzar un giro social: "Sumar se toma muy en serio esta cuestión y queremos abordar lo que queda de legislatura con una agenda social muy intensa contra la corrupción. El PSOE no es consciente de lo que les ha ocurrido, y el Partido Socialista no ha tomado conciencia de la gravedad y urgencia de la situación. Les hemos presentado una hoja de ruta para que la legislatura no embarranque, un paquete de medidas contra la corrupción y un medidas sociales para que le valga la pena a la gente y que nos permita llegar al 2027", ha insistido en varias ocasiones Ernest Urtasun.

El mayor riesgo se llama inmovilismo o se llama maquillaje por parte del Partido Socialista, ha recalcado el ministro de Cultura.

Entre las medidas que reclaman los socios de gobierno está la creación de una agencia anticorrupción para perseguir a los corruptores. En paralelo, ahondar en la vivienda social o la prestación por crianza.

el psoe asegura compartir con sumar "la indignación"

La delegación socialista encabezada por María Jesús Montero y Félix Bolaños y pese a que el ministro Óscar López ha anticipado su negativa a aceptar lecciones de nadie, han pedido tiempo. Quieren reorganizar su cúpula en el Comité Federal del sábado y dejar el grueso de los anuncios para la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de la próxima semana.

Desde La Moncloa describen a los socios muy alineados y aseguran compartir con Sumar su indignación. Admiten que el escenario es más difícil que hace apenas tres meses.