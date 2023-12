Sucesos.- Investigadas tres personas por denunciar falsas estafas por Internet para lucrarse

La Unidad especializada en ciberdelincuencia "Equipo @" de la Guardia Civil de Córdoba ha venido desarrollando la denominada "Operación Invet", relacionada con falsas denuncias formuladas por varios vecinos de la provincia. Los supuestos afectados denunciaban cargos no autorizados o no reconocidos en sus tarjetas bancarias, a sabiendas que los habían realizado con su consentimiento. Los autores realizaban compras o suscripciones voluntarias a servicios web, para posteriormente realizar reclamaciones a las entidades bancarias y poder recuperar el dinero invertido.

Las denunciadas fueron presentadas en distintas unidades y otros Cuerpos Policiales de la provincia de Córdoba, donde inicialmente fueron investigadas como posibles estafas a los usuarios denunciantes, según lo manifestado por las respectivos perjudicados, y aportando para ello copia de la misma en su banco, logrando en algunos de los casos una doble devolución y consecuente beneficio, siendo los cargos devueltos por parte de las webs relacionadas y por su entidad bancaria.

Una vez que el Equipo de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Córdoba tuvo conocimiento del incremento de este tipo de hechos denunciados, realizó gestiones de investigación y colaboración con diversos proveedores de servicios de correo electrónico, operadoras de telefonía, entidades bancarias y webs alojadas en distintos países y que ofrecen diferentes servicios de suscripción, promociones en compras, servicios multimedia y apuestas on line, logrando finalmente obtener datos positivos sobre los verdaderos usuarios de estos servicios.

Los hechos a través de la elaboración de los correspondientes atestados han sido puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente, conjunto con las tres personas presuntas autoras, siendo investigadas por delito de simulación de delito y estafa contra la entidad bancaria.

La operación realizada por la Guardia Civil permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones. Por parte del Equipo @ Córdoba, se recomienda a personas que observen cargos que pudieran no reconocer en sus tarjetas bancarias, que realicen previamente gestiones con los comercios afectados y utilicen los medios de disputa en materia de consumo legalmente establecidos en caso de disconformidad con los mismos, no formulando denuncias penales salvo para aquellos casos en los que sí haya indicios de ilícito penal, pudiendo presentar denuncia formal de manera presencial o a través de web oficial de la Guardia Civil.