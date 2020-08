Sin lugar a dudas, Pablo Iglesias es uno de los personajes de los que más se habla en redes sociales en España. El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos no deja de generar comentarios tanto por sus declaraciones y acciones actuales como por aquellas que protagonizó en el pasado.

Estas segundas generan momentos de hemeroteca muy incómodos para Iglesias. Es el caso de uno que se ha hecho especialmente viral a través de Twitter en las últimas horas.

La sorprendente declaración de Iglesias sobre la sanidad que le acarrea una lluvia de críticas

Las palabras de Pablo Iglesias que no han parado de ser comentadas en las últimas horas son las siguientes:

“Que la ley es el único instrumento de la gente humilde. El único instrumento de las mayorías sociales. Los poderosos, normalmente, no necesitan a la ley. Es más, los poderosos suelen necesitar mentir a la ley. Suelen necesitar evadirse de la ley. Los poderosos tienen mucho dinero, y procuran tenerlo en paraísos fiscales. Que son, básicamente, digamos, territorios, espacios, donde se normaliza el delito.

Los poderosos no necesitan el derecho. Los poderosos no necesitan las instituciones. Los poderosos no necesitan el Estado. El Estado, las instituciones y el derecho son los únicos instrumentos con los que cuenta la gente humilde y la gente normal.

Una persona con mucho dinero siempre podrá conseguir un médico que le opere. E incluso podrá comprarse un órgano si necesita un trasplante. O comprar a un asesino a sueldo para que mate a alguien y le quite el hígado y se lo pongan.

Una persona normal, con una nómina y un salario, lo que necesita es un sistema de salud pública regulado para que, si se pone enfermo y necesita un trasplante, pues le trasplanten un hígado, o un riñón, o un corazón”.

“Un rico no necesita la sanidad porque siempre podrá conseguir un sicario que mate a alguien para conseguir un órgano”



¡¡Este tío es un enfermo mental y un canalla!!

�������� pic.twitter.com/uY8hhrfSjz — jbonR (@jbonR) August 26, 2020

Los comentarios de las redes

Esta declaración de Iglesias ha provocado un enfado considerable entre muchos usuarios de las redes sociales. “Ahí lo dejo”, ha comentado uno de ellos al adjuntar una noticia con el siguiente titular: “Iglesias dobla su patrimonio, entra en el 1% de los ricos y paga un 35% menos a Hacienda”.

“Cada vídeo supera al anterior”, ha reconocido irónica otra tuitera.

Cada vídeo supera al anterior. — ����������Montse F.M.�������� (@MontseFM2) August 27, 2020

“Un incendiario con un bidón de gasolina. Y habrá gente que se lo crea. Qué personaje más nefasto”, ha sido otra de las reflexiones que no han parado de llegar en respuesta al tuit con el vídeo ya comentado de Iglesias.