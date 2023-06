Sònia Casas gana el Premi Nèstor Luján de novela histórica con 'Retorn als orígens'

Trata la amistad de Gaudí y Eduard Toda con "saltos entre presente y pasado"

La periodista y escritora Sònia Casas ha ganado el Premi Nèstor Luján de novela histórica con 'Retorn als orígens', una obra en la que recrea aspectos poco conocidos de la vida del arquitecto Antoni Gaudí y del diplomático y egiptólogo Eduard Toda, y que conecta obras como la Sagrada Família, el Park Güell y la Pedrera con un paraje del Baix Camp (Tarragona), posible lugar de inspiración de Gaudí.

En rueda de prensa este martes, Casas ha explicado que la novela la ha trabajado desde 2016 y que para su escritura ha consultado documentación como dietarios personales, artículos periodísticos, biografías y también material gráfico y artístico, y de ella destaca que "hay intriga y hace saltos entre el presente y el pasado".

La novela, que saldrá a la venta este miércoles publicada por Columna, se sitúa en dos momentos temporales, con una primera trama histórica en la que se aborda la amistad entre Gaudí y Toda a lo largo de sus etapas vitales, ya que "estudiaban juntos en las escuelas Pías de Reus y la historia arranca desde aquí hasta la muerte de los dos".

En esta parte de la obra se pretende también reivindicar la figura de Toda, un personaje a quien ha recordado como "el gran restaurador de Poblet, cuyas gestas se conocen poco", y le hace coprotagonista de la historia a través de su amistad con Gaudí, con quien tuvo contacto hasta principios del siglo XX.

Por otro lado, está la trama contemporánea en la que se aborda la investigación arqueológica por parte de un matrimonio en el entorno natural del Baix Camp, y en este trabajo se acaba descubriendo "el vínculo que tienen los restos prehistóricos y el entorno con la obra de Gaudí y con Toda y su sueño de restaurar Poblet".

El jurado del premio ha valorado de la novela de Sònia Casas su capacidad de abordar ambas etapas con elementos esotéricos y de novela rural, así como la "mezcla de personajes reales como Gaudí y Eduard Toda con personajes de ficción, donde todo está muy bien equilibrado".

PARAJE E INSPIRACIÓN

Casas ha señalado que novelar a estos dos personajes y hacer hablar a Gaudí y a Toda le daba "vértigo y respeto", pero que para hacerlo se sirvió de la documentación para hacer referencias reales de ambos personajes y de los espacios y monumentos que aparecen en la novela.

La escritora ha afirmado que la novela surge tras un artículo en la revista 'Sàpiens' sobre el Cim d'Escornalbou en el Coll de la Desenrocada en L'Argentera (Tarragona), un lugar cuyos elementos naturales se cree que inspiraron a Gaudí para llevar a cabo algunos de sus monumentos más emblemáticos, como la Pedrera o el Park Güell.

"Las imágenes de este paraje y los parecidos con la obra de Gaudí cuando estás allí y lo ves es muy impactante", ha afirmado Casas, que ha dicho que este y otros elementos como la salida del sol en el Cim d'Escornalbou durante los equinoccios la han inspirado para escribir su novela.

En la obra los dos protagonistas de la etapa contemporánea encuentran unos cuadernos perdidos de Gaudí, y preguntada por si son reales, Sònia Casas ha asegurado que son ficticios pero que sirven para justificar la investigación arqueológica del matrimonio, además de que llevarán a una disputa con otros personajes que "no quieren que se sepan detalles secretos" de la obra de Gaudí.

Por último, Casas ha puesto en valor que la novela le ha permitido, después de 15 años como jefa de redacción en 'Sàpiens', poder hacer volar su imaginación: "Es algo que cuando se hace periodismo histórico o ensayo no se puede hacer. Me he podido desmelenar y he descubierto el poder de la ficción".