¿Son injustos los fueros vascos y navarros?

La polémica en relación a la armonización fiscal que propone Rufián como condición 'sine qua non' para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, ha permanecido latente desde su anuncio. Y tiene pinta de que seguirá dando mucho de qué hablar en las próximas semanas. Además, algunos de los detalles más importantes de las enmiendas pactadas por ERC y Moncloa pasan por la capacidad de devolver la autonomía de gastos a la Generalitat.

En COPE.es hemos hablado con Rosa Díez, expolítica y fundadora de UPYD. Sobre la armonización fiscal que ha puesto sobre la mesa el portavoz de ERC en Madrid, Díez ha asegurado que "es una condición que ha asumido Sánchez para que no le desahucien de la Moncloa. Asumir una falsa demanda. Llamar armonización a lo que no es. Es un intento contra esta autonomía para castigar a los ciudadanos por no votar a la pareja tóxica Sánchez-Iglesias".

Y añadía: "Los impuestos que establece Madrid, la bonificación del Impuesto de Sucesiones, está impuesto en la normativa fiscal y cada autonomía puede bonificar o no una parte".

La expolítica se ha referido a los ciudadanos que viven en Navarra y País Vasco: "disfrutamos de un sistema fiscal que es un privilegio porque no se puede extender al conjunto de las autonomías. La Constitución establece que se amparan los derechos históricos forales y que la actualización de ese régimen foral se llevará a cabo con leyes específicas". Asimismo, Díez contaba que las haciendas forales son las que recaudan los impuestos. "Una vez que han hecho la recaudación le dan una parte a las cajas centrales por las competencias exclusivas del Estado".

El meollo de la cuestión y ese privilegio de ambos territorios, está en el cupo. "Se llega al cálculo a través de una ley que se revisa cada cinco años. La última revisión fue en 2017. El porcentaje se aprobó en 1982 y no se ha cambiado desde entonces, en el caso del País Vasco un 6,24 que incluye las cargas no asumidas, el ajuste del IVA, el porcentaje sobre el déficit público".

Para Carlos García Adanero, diputado de UPN, Esquerra Republicana tiene mucha cara. "Que un partido independentista quiera recentralizar esta materia, quitando competencias a las autonomías... yo no sé que pintan ahí. Como la gestión económica de Cataluña, es un desastre, me intento cargar a los que funcionan".

Lo calificaba de "disparate y exceso tremendo". Desde UPN, defienden la gestión de las autonomías y allí deciden los ciudadanos. "¿Que los ciudadanos prefieren en Cataluña que los arruinen, pues ya está? Que cada uno saque sus conclusiones", aseguraba.

En el caso del País Vasco y Navarra, Adanero defiende la solidaridad y el sentido que tiene el régimen foral. "El objetivo es incomodar a Madrid y aparte nosotros con el régimen foral... depende de quién gestione las cosas. Somos de los que más impuestos pagamos", indicaba a COPE.

El político también incidía en que la gestión de las autonomías influye y ese es el problema de ERC. "No tenemos ningún inconveniente en que se ponga la ley que haya que poner pero darles autonomía".

La aportación se realiza a través de un convenio económico, nos contaba, de acuerdo con el baremo y no siempre cuadra con la economía o la población. Fórmulas muy complicadas. "Luego están los impuestos cedidos... y no es tan sencillo".