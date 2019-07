Sólo uno de cada cinco españoles prefiere un Gobierno de Sánchez en solitario

El 26% de los españoles quiere un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, mientras que solo el 20,2 apuesta por un ejecutivo socialista en solitario, según la encuesta postelectoral de las elecciones generales realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Eso sí, el estudio hecho público este miércoles se realizó antes de las elecciones europeas, municipales y autonómicas del pasado 26 de mayo y cuando todavía no se había evidenciado el bloqueo político que se da en la actualidad.

Además, en aquellos días un 84% de los consultados de los que votaron el 28 abril confesaba que habría votado por la misma formación de haber conocido los resultados de las generales.

Tezanos sobre la situación política: "Es impropio hablar de repetición de elecciones"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha afirmado este martes que es "impropio hablar de repetición de elecciones", refiriéndose así a la actual situación de bloqueo en torno a la formación de Gobierno.

En este sentido, Tezanos espera que la clase política haga "todo el esfuerzo para no defraudar a los ciudadanos" y ha pedido a los distintos partidos políticos que sepan qué hacer "con la gestión del voto que han recibido".

El presidente del CIS se ha mostrado preocupado por la situación política actual porque considera que el país necesita "un periodo de algo más de tres años de seguridad y tranquilidad para poder progresar con el máximo nivel de consenso". De esta manera, también ha señalado que no podía haber "una patrimonalización de los votos, ya que no existe un electorado fijo de cada partido, porque los ciudadanos no solo votan por coordinadas ideologías, sino que hay cada vez más voto volátil".

El 75% de los españoles no pensó en Cataluña al decidir su voto del 28A

El 75% de los españoles obviaron el proceso independentista catalán a la hora de decidir su voto en las elecciones generales del pasado 28 de abri, según la encuesta poselectoral realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según este sóndeo, sólo el 24% de los consultados admite que "lo que está ocurriendo últimamente en Cataluña" influyó en su decisión, frente a un rotundo 74,8% que contesta 'no' a esa misma pregunta.