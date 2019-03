Solo tengo cinco minutos: “Racatatatá: Ángel Expósito”

Hoy Sinacio nos trae otra de sus famosísimas entrevistas en forma de bombardeo express , la entrevista “Racatatatá” y el invitado estrella de hoy es el gran Ángel Expósito, al que le hemos pillado al vuelo para someterse al tercer grado.

Nos vamos a enterar de un montón de cosas sobre él, desde quién manda en su casa, el profesor que más le marcó en su infancia, sus maestros en la radio y en la vida o cuál es su helado preferido.Y aparecerán por “La Tarde de COPE” las voces de varios invitados sorpresa. No se puede ni pestañear que vamos a todo trapo.

Y no os perdáis la desternillante cara B de la entrevista “Racatatatá”, en la cual nada es lo que parece. Ojo que ya no queda nada para que finalice el reto de Sinacio. Hay un jamón de los buenos de 9,5Kg en juego. Recordad que tiene que perder 15 Kg en dos meses. Si crees que Sinacio bajará lo conseguirá hay que mandar #SINACIOFLACO a @latardeCOPE. Si piensas que no lo conseguirá, manda #SINACIOGORDO. ¡Participa!