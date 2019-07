No solo Iglesias: los otros dirigentes de Podemos que han hablado de "presos políticos"

Pedro Sánchez ha vetado la entrada de Pablo Iglesias en un posible gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos por su postura relajada y complaciente con el independentismo. En una entrevista en televisión, el presidente en funciones aseguró este jueves que necesitaría un vicepresidente "que defienda la democracia española" y no diga que los acusados de promover la independencia de Cataluña son "presos políticos" como ha dicho Iglesias "en público y en privado".

24 horas después, Iglesias se ha visto obligado a dar un paso atrás y a través de un vídeo ha asegurado que él no será un impedimiento para formar una coalición de izquierdas en el Gobierno. Se echa a un lado, pero siempre y cuando se respeten los votos que su formación había conseguido y no se realicen más vetos. Ahora, entran en liza los nombres de importantes cargos de Unidas Podemos para formar parte del nuevo gobierno de Sánchez siempre y cuando ambas formaciones llegaran a un acuerdo. Pero no solo el líder de Unidas Podemos ha hablado durante los últimos meses de presos políticos. Y es que todos los altos cargos del partido ''morado'' han hecho alusión a este fenómeno que tiene a varios políticos catalanes en prisión por desobediencia.

La pareja y mano derecha de Pablo Iglesias, Irene Montero, también se ha referido constantemente a los dirigentes en prisión como ''presos políticos''. En una entrevista en TVE, la portavoz de Unidas Podemos dijo por ejemplo en el mes de marzo que eran presos políticos "porque los hechos por los que les acusa son políticos".

No quiero presos políticos en mi país.Toca defender nuestros derechos y libertades fundamentales frente a la ofensiva antidemocrática del PP — Irene Montero (@Irene_Montero_) 20 de septiembre de 2017

También el diputado de la formación, Pablo Echenique se refirió a Oriol, Junqueras y el resto de presos como ''presos políticos''.“En España existen presos políticos, es evidente que no ha habido un alzamiento violento en Cataluña'', afirmaba en una entrevista. Noelia Vera, portavoz de Podemos en el Congreso, también ha reiterado en numerosas ocasiones que "evidentemente hay presos políticos en Cataluña" y que "estamos viviendo una situación de excepcionalidad democrática".

Aparte de estas declaraciones públicas, todos los diputados de la formación ''morada'' salieron en el Congreso de los Diputados en octubre de 2017 con un cartel en el que pedían la libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tras su arresto por alentar a la rebelión en los altercados frente a la Conselleria d’Economia el pasado 20 de septiembre de 2017. Entre ellos están figuras importantes como Rafael Mayoral, Alberto Garzón o Alberto Rodríguez.

En este sentido, Garzón sí ha disentido de Iglesias y ha evitado llamar "presos políticos" a los dirigentes soberanistas en prisión. "Las palabras tienen mucha fuerza y están cargadas de ideología y por tanto hay que usarlas con cuidado. La prisión incondicional es una medida desproporcionada y muy discutible, jurídica y políticamente, pero creo que en este caso sería confuso hablar de presos políticos. [Su caso] No es equiparable a unos presos políticos en un sistema como era el franquista, de una dictadura autoritaria y totalitaria”, dijo en una entrevista en "El País".

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, también ha reiterado en numerosas ocasiones su opinión de que en España hay "presos políticos". A lo largo de sus numerosas intervenciones televisivas, el profesor ha dejado clara su postura sobre el problema catalán.