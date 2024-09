Los socios de Pedro Sánchez irán a la toma de posesión de Sheinbaum tras no invitar a Felipe VI

Los diputados Gerardo Pisarello (Sumar), Jon Iñarritu (EH Bildu) y Javier Sánchez (Podemos) asistirán a la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, en la que el Gobierno decidió no participar al haber sido excluido de la invitación el rey Felipe VI. Pedro Sánchez ha calificado de "inaceptable" esta decisión del país caribeño desde la ONU.

Pisarello recibió invitación como secretario primero de la Mesa del Congreso, mientras que Iñarritu viajará a México invitado por Morena, el partido de Sheinbaum y del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. Podemos enviará una delegación donde estará su portavoz parlamentario. Los socios de Pedro Sánchez doblegan al Gobierno en medio de la crisis.

Es inaceptable e inexplicable" Pedro Sánchez Sobre la no invitación de México al rey Felipe VI

La presidenta electa de México explicó este miércoles que no invitó al rey de España porque el monarca no respondió a la carta que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, le envió en 2019 instándole a pedir perdón por la conquista. Sheinbaum ha dicho que recibió hace un par de días una llamada de Pedro Sánchez sobre la que este no ha querido hablar.

EFE El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum

El presidente del Gobierno ha lamentado la decisión de excluir al monarca que, ha recordado, ha asistido a todos los actos de este tipo primero como príncipe y luego ya como rey. Sánchez ha expresado su "frustración" por el hecho de que este desencuentro se produzca no solo "entre dos países hermanos" sino además entre dos naciones gobernadas por fuerzas progresistas.

La crisis con México

Preguntado sobre si cree que España debe pedir perdón por su pasado colonial en México, como reclama el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, Sánchez ha insistido en que ya ha expresado su posición al respecto al jefe de Estado mexicano. Ha recordado el papel decisivo que tuvo México en la guerra civil española en la acogida del miles de exiliados.

"Me siento más cerca de esos valores y de esos principios", ha subrayado, antes de considerar "una lástima" que "se trate de utilizar la figura de nuestro jefe del Estado en una polémica que no obedece al sentir de la sociedad española": "Hay una enorme tristeza porque, por el interés político determinado, no podamos tener las mejores relaciones".

Felipe VI podía haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia" Gerardo Pisarello Secretario primero de la Mesa del Congreso

Mientras tanto, Gerardo Pisarello ha asegurado que en el Congreso son muchos los que creen que el pueblo de México no es "un pueblo de súbditos", sino "una república de mujeres y hombres libres" y que por ese motivo van a estar en el país el 1 de octubre para presentar sus "respetos a ese pueblo digno".

Europa Press El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello

A su juicio, cuando López Obrador instó al rey a pedir disculpas por la conquista, Felipe VI "podía haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia". "Optó por la arrogancia y el desdén y está pagando un precio por esa enrome torpeza democrática", afirma en el vídeo, en que considera lógico que "un rey que desdeñó sea desairado".