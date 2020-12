Simón dice que los expertos del CCAES no firman los informes porque es una publicación "sin valoración"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que los informes de indicadores del Covid-19 no llevan la firma de expertos del CCAES porque es una "publicación de resultados en los que no se hace ninguna valoración" y se basan en "los criterios que se establecieron" en el Consejo Interterritorial de Salud después de la ponencia de alertas.

Estos informes, según Simón, se publican de manera "semiautomática" pues no hay "ninguna valoración técnica" y se ponen "los datos objetivos". "No se firman por esa razón", ha apuntado.

En una rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad, ha explicado que en algunas instituciones públicas "hay tendencia a una firma institucional y corporativa". Sin embargo, ha aclarado que en el CCAES se responsabilizan "personalmente" de los contenidos técnicos pero esto no se hace "en todos los documentos", sino en aquellos en los que se haya realizado una "valoración técnica".

"Fundamentalmente, son los documentos de evaluaciones de riesgo, de evaluación rápida de riegos, los informes de situación y evaluación de riesgo y los artículos científicos o informes específicos sobre un tema concreto", ha citado.

En este sentido, Simón ha asegurado que los trabajadores del CCAES no firman "nunca" las "actualizaciones de información de una alerta" porque solo se traslada o traduce una información. "Eso no conlleva ningún criterio técnico y no hay ninguna responsabilidad por parte de ningún miembro del equipo. En esos documentos no hacemos firma porque no hay responsabilidad que aceptar", ha sostenido.