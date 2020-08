La nueva y seria advertencia que el abogado ‘purgado’ por Podemos lanza a Iglesias: “No me conocen”

El ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, se ha convertido en la peor pesadilla que podía haber imaginado el líder de la formación morada y actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Desde que Calvente denunció ante el juez las presuntas irregularidades económicas cometidas por los de Iglesias, así como la existencia una supuesta ‘caja B’, los problemas para Podemos sólo han hecho ir en aumento.

Podemos en jaque desde la denuncia del abogado ‘purgado’ por Iglesias

Así, el pasado martes 11 de agosto el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, decidía, por la mañana, citar a declarar como investigados parte de la cúpula de la formación morada. En concreto, al secretario de Comunicación, Juanma del Olmo; al responsable de Finanzas del partido, Daniel de Frutos; y a la gerente, Rocío Val. Y, ya por la tarde, imputar a Podemos como persona jurídica.

Unas acciones a las que hay que añadir las investigación que el juez está llevando a cabo en torno a las empresas de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos y una de las personas más cercanas a Iglesias, para comprobar si pudo o no cobrar comisiones ilegales del partido por sus trabajos como intermediador en la contratación de varias agencias de comunicación destinadas a montar la campaña de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019.

Todo esto ha generado una oleada de críticas a la formación que lidera a Iglesias que, hasta el momento, sigue negando la mayor, asegurando que en su formación no ha existido nunca una ‘caja B’. En este sentido, han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa al considerar que las pruebas que dice haber aportado el abogado ‘purgado’ José Manuel Calvente son meras "sospechas", no tienen "relevancia penal" y fueron obtenidas de forma "ilícita".

El abogado ‘purgado’ por Podemos lanza a Iglesias esta seria advertencia

Y mientras desde Podemos denuncian una campaña de acoso mediático a su formación, una más según ellos, y que tiene su origen en las ‘cloacas’ del estado, el que fuera su abogado, también ha denunciado públicamente, a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter que “me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito”.

Calvente asegura que todo se trata de “una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre” y les lanza una seria advertencia: “No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá”.

Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá. — José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 13, 2020

No hay que olvidar que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el conocido como 'caso Villarejo', ha citado para el próximo 2 de septiembre a Calvente, quien fuera coordinador del equipo legal de Podemos, por la pieza 10 de esta macrocausa, la que investiga el famoso robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del partido, lo que todos conocen como ‘caso Dina’ y donde Iglesias tiene también todo un papelón.

El ex abogado ‘purgado’ por Podemos fue despedido en diciembre de 2019 según la formación morada, entre otras cosas, por acoso sexual a una compañera. Fue denunciado por este supuesto delito, aunque dicha denuncia fue archivada a finales de julio, al considerar el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que no está justificada la perpetración de esos hechos denunciados, es decir, que no hay pruebas que demuestren la denuncia presentada contra él. Se da la circunstancia de que, casualmente, la compañera que denunció el presunto acoso es la abogada de Iglesias, Marta Flor Núñez.

Sin embargo, Calvente siempre ha defendido que su despido, junto con el de otra compañera, Mónica Carmona, se debió a que se encontraban investigando,la supuesta ‘caja B’ de Podemos.

