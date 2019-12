La seria advertencia de Abascal si Pedro Sánchez vende España a Rufián, Puigdemont y Otegi

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una seria advertencia a Pedro Sánchez y a los socialistas si continúan sus negociaciones con la ERC de Gabriel Rufián y el resto de partidos independentistas, como el Junts per Catalunya de Carles Puigdemont y EH Bildu, de Arnaldo Otegi. Unas negociaciones que, según parece, van viento en popa, y desde el PSOE ya se muestran optimistas con que Pedro Sánchez pueda alcanzar la presidencia en pocas semanas con el apoyo de dos condenados como Otegi y Junqueras y quizá el de un fugado como Puigdemont.

Así lo aseguraba una de las personas más destacadas del Gobierno de Sánchez, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, que mostraba su confianza en que el PSOE alcanzará un pacto de investidura con ERC "cuando antes". "No hay tiempo que perder" afirmaba Calviño, "la realidad no espera y los retos no desaparecen".

Pero el líder de Vox, Santiago Abascal, no parece tener tanta prisa por ver a Sánchez en Moncloa, y menos aún si para ello tiene que poner el destino del país en las manos de los independentistas. Por eso, ha lanzado este mensaje en su cuenta de Twitter, en el que avisa de que emprenderá acciones legales si Sánchez persiste en sus planes.

Si Pedro Sánchez "negocia" la soberanía de España para obtener una investidura... Pedro Sánchez tendrá que responder ante un tribunal. https://t.co/CPi8MSJlWJ — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) December 2, 2019

No es la primera vez que Abascal advierte de las consecuencias de esta negociación de Sánchez con los independentistas. Hace unos días, cuando las bases de ERC aprobaron la negociación con el PSOE, Abascal lanzó otro mensaje advirtiendo de que tomaría medidas al respecto.