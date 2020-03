El Senado rechaza la moción del PP que pedía parar la reforma del delito de sedición

La moción que el Partido Popular presentó para frenar la reforma del delito de sedición que defiende el Gobierno ha sido rechazada este martes en el Senado. La votación se ha resuelto con 141 votos, frente a 110 votos a favor y 3 abstenciones. Los populares acusan al Ejecutivo de querer firmar "indultos encubiertos" para beneficiar a los líderes del procés condenados.

La senadora María Teresa Martín Pozo ha sido la encargada de defender la iniciativa, que instaba al Gobierno a no modificar el delito de sedición para no dar trato de favor a los condenados por el Supremo y a incluirlo en el marco de los delitos contra la Constitución, y no contra el orden público.

Los populares abogaban también por reformar la ley del indulto para excluir los delitos contra la Corona, la rebelión y la sedición y volver a castigar en el Código Penal la convocatoria de consultas ilegales.

Según Martín, la anunciada reforma, "además de ser un atentado al orden constitucional y la convivencia, es un insulto a los españoles", pero la mayoría del pleno ha rechazado esa interpretación y el PSOE ha acusado a los populares de intentar "boicotear" el diálogo abierto con Cataluña.

En el debate, el PP solo ha aceptado una enmienda de Ciudadanos, que proponía dar un paso más y establecer que los delitos contra la Corona, la rebelión y la sedición se incluyan entre aquellos que exigen el cumplimiento de la mitad de la condena para acceder al tercer grado.

La senadora socialista María Victoria de Pablo ha recordado que el delito de sedición tiene casi 200 años de antigüedad y exige una reforma para converger con los socios europeos.

Su enmienda a la moción, que el PP ha rechazado de plano, abogaba por "revisar y, en caso de que resulte conveniente para el interés general, modificar" el delito de sedición para "adecuarlo a la actual realidad social y a las amenazas que hoy en día se ciernen sobre el orden público y la paz social".

El debate ha demostrado de nuevo posturas antagónicas; Vox ha denunciado que el "golpe de Estado contra España, su unidad y su Constitución" sigue vigente y la Izquierda Confederal ha pedido una ley de amnistía para los encausados por el "procés", al tiempo que ha exigido al Gobierno que condene y compense a los ciudadanos que sufrieron la "violencia" de las fuerzas de seguridad el 1-O.