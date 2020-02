Sémper, sobre el cese de Alonso: "Es una pena cómo se ha producido todo. Espero que el río vuelva a su cauce"

El exportavoz del PP en el Parlamento vasco Borja Sémper ha afirmado este lunes que Alfonso Alonso es "uno de los políticos más brillantes de la política española" y ha confesado que le produce "pena" cómo se ha producido "todo". Dicho esto, ha asegurado que espera que el "río vuelva a su cauce".

Así se ha pronunciado un día después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya propuesto a Iturgaiz como cabeza de cartel de la coalición PP+Cs, fulminando así a Alonso, actual presidente de los 'populares' vascos.

Alonso había expresado su rechazo a los términos del acuerdo firmado entre 'populares' y naranjas el viernes para concurrir en coalición a los comicios del 5 de abril. El entorno de Alonso había calificado de "inasumible" los puestos de salida que se habían pactado para Ciudadanos.

"Deseo lo mejor a cualquier constitucionalista en el País Vasco", ha dicho Sémper sobre la designación de Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari.

"Aprecio a prueba de bombas con Alonso"

Sémper, que a mediados de enero dejó la política ha confesado que tiene un "aprecio a prueba de bombas con Alfonso Alonso". A su entender, es uno de los "políticos más brillantes de la política española".

Dicho esto, el exportavoz del PP en el Parlamento vasco ha indicado que también tiene "el mejor de los recuerdos" y "la mejor de las opiniones" de Carlos Iturgaiz, que será el candidato a lehendakari en los comicios. Según ha indicado, "no es una cuestión de a quien quieres más y a quien menos" dado que "el afecto está repartido".

Eso sí, ha expresado su pesar por cómo se ha llegado a esta situación. "Es una lamentable pena cómo se ha producido todo pero solo espero que el río vuelva a su cauce", ha confesado, para añadir: "Me da pena cuando las cosas no salen y no fluyen de una manera más natural".