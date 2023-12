Sémper revela que el ministro Óscar Puente también le ha bloqueado en redes sociales

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha revelado este lunes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, también le ha bloqueado en la red social 'X', antiguo Twitter, si bien ha señalado que "no le importa". A su entender, esta red social está "contaminando la política" y, de hecho, está pensando en abandonarla.

"Yo cada vez tengo más claro que los políticos no deberíamos de tener Twitter, sobre todo algunos políticos", ha afirmado, para añadir que estaba dando una opinión "muy particular" y que no hablaba como portavoz del partido. "De hecho yo estoy pensando en abandonar esta red social porque lo único que hace es cabrearte todas las mañanas", ha apostillado.

Al ser preguntado expresamente si está bloqueado por Puente en esa red social, Sémper ha respondido afirmativamente. "Pero no me importa", ha añadido, después de que en los últimos días se haya conocido que el ministro ha bloqueado a tres concejales del ayuntamiento de Madrid por pedirle mejoras en los Cercanías.

ESA RED SOCIAL "NO ES UN REFLEJO DE LA REALIDAD"

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha indicado que "Twitter" es "una herramienta que está contaminando la política" y es "una caja de resonancia" en la que están "políticos, periodistas, neurotizados...". "No es un reflejo de la realidad, afortunadamente", ha apostillado.

Eso sí, el portavoz del PP ha señalado que lo que considero que "tiene rasgos de impresentable es que todo un ministro del reino de España se dedique a hacer esas cosas en una red social", en alusión al bloqueo de políticos. "Pero allá cada cual", ha resaltado.