El secretario general de Industria asegura que sin PGE no hay recuperación

El Secretario General de Industria y PYME del Gobierno, Raúl Blanco, ha advertido este martes de que sin un Presupuesto General del Estado 2021 no se puede impulsar ningún Plan de Recuperación.

En un encuentro virtual organizado por la Asociación Empresarial de L'Hospitalet y el Baix Llobregat (AEBALL) titulado "El Plan de recuperación y las oportunidades de las empresas", Blanco ha destacado que el 90 % de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha puesto en marcha para luchar contra la crisis generada por la COVID-19 llegará directamente a las empresas.

El Secretario General ha recordado que de los de los 70.000 millones de euros que prevé el Plan, 26.634 se encuentran recogidos en el Presupuesto General del Estado de 2021.

Y ha señalado que "si no hay Presupuesto General del Estado 2021 no se puede impulsar ningún Plan de Recuperación", por lo que "no se puede seguir con un presupuesto prorrogado".

Blanco ha explicado que "las ayudas llegarán a las pymes a través de diferentes convocatorias que se irán publicando próximamente y serán programas dirigidos a cuatro grandes ejes: la digitalización, el impulso a la Transición Ecológica y una economía verde; eliminar las brechas de género y garantizar la cohesión y la inclusión".

Asimismo, ha defendido que el objetivo del Plan de Recuperación es modernizar el tejido industrial y de las pymes e impulsar a España como un país emprendedor.

También ha destacado la importancia del sector del motor y su papel crucial en la economía española: "Si la automoción sale adelante, las otras industrias también lo harán".