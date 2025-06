Santos Cerdán reaparece y asegura que entregará su acta de diputado el lunes: "No me voy a servir del aforamiento para demostrar mi inocencia"

Santos Cerdán ha confirmado que el próximo lunes formalizará su renuncia como parlamentario, según recoge el Diario de Noticias de Navarra. "No me voy a servir del aforamiento para demostrar mi inocencia", ha declarado escuetamente el exsecretario de Organización del PSOE, dejando claro que su dimisión va en serio y que no pretende ampararse en los privilegios de su cargo para defenderse ante la Justicia.

Cerdán, que presentó su dimisión el jueves tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez, se encuentra en el centro de la polémica por su presunta implicación en la trama del caso Koldo-Ábalos. El informe de la UCO le atribuye un papel destacado en el caso, y el juez instructor, Leopoldo Puente, considera que hay “indicios consistentes” de su participación en delitos como cohecho y pertenencia a organización criminal.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Cerdán deja entrever que todo responde a una operación en su contra, aunque ha preferido no entrar en detalles antes de declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo el próximo 25 de junio.

El todavía diputado por Navarra no ha presentado aún su renuncia ante el registro del Congreso, lo que ha generado inquietud dentro del PSOE. Algunos sectores del partido temen que, si no cumple su palabra, acabe manteniendo el acta y pasándose al grupo mixto, como ya hizo en su momento el exministro José Luis Ábalos, también implicado en la misma trama. En ese caso, seguiría aforado y percibiendo su sueldo como parlamentario.