Sandra Gómez confirma que presentará candidatura para formar parte de la lista del PSOE a las elecciones europeas

Esquerra Socialista propone al exsíndic Manolo Mata y al diputado Michel Montaner, entre otros

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha confirmado su intención de presentarse a las listas del PSOE para las próximas elecciones europeas del mes de junio. Un puesto para el que la corriente Esquerra Socialista ha propuesto al exsíndic del PSPV en Les Corts Manolo Mata y al diputado socialista en el parlamento valenciano Michel Montaner, entre otros.

En el proceso de elaboración de candidaturas, los militantes de las agrupaciones del PSPV podrán votar hasta el próximo 21 de abril. Unas listas no vinculantes, ya que será el PSOE quien decidirá a los integrantes de la misma, dado que es una circunscripción única.

Por un lado, Sandra Gómez ha anunciado en la tarde de este miércoles, en declaraciones a los medios antes de presidir la ejecutiva del PSPV de la ciudad de València, su intención de dar este "paso al frente" con el propósito de abrir "una nueva etapa". Ha explicado que se trata de una decisión "madurada, pensada y reflexionada" durante el último año y tomada tanto a nivel personal como político.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de València ha argumentado que este "paso importante" supone también "el momento" de abrir una "nueva etapa" en la ciudad, un cargo que requiere una "ilusión, fuerza y compromiso" de "24 horas y siete días a la semana".

Esta decisión nace, ha asegurado, de la "convicción" de "representar el proyecto de ciudad europea" de la ciudad de València como Capital Verde Europea o Capital Europea de turismo inteligente y sostenible, frente a la ciudad "antieuropea" de la actual alcaldesa, María José Catalá (PP). "Eso es lo que quiero reivindicar, por lo que quiero luchar y representar a mi ciudad", ha expresado.

"NO ME VOY A NINGÚN SITIO"

En este sentido, ha avanzado que, en caso de resultar elegida para formar parte de la lista y convertirse en europarlamentaria socialista, dejaría la portavocía del PSPV en el consistorio, un cargo que asumiría el actual portavoz adjunto, Borja Sanjuán.

En cualquier caso, ha remarcado su voluntad de "cumplir con el mandato de cuatro años" como secretaria general del partido en la ciudad de València, con el propósito de "dar estabilidad" a la formación. "Es lo que me han pedido distintas direcciones del Partido Socialista", ha afirmado. De hecho, ha añadido: "Yo no me voy a ningún sitio, mi casa está aquí, esta es mi ciudad, pero representándola igual voy a culminar esta etapa".

Preguntada por si cuenta con el apoyo de Ferraz en su candidatura, Gómez ha reconocido que "obviamente" no habría anunciado sus intenciones en caso de "no contar con el apoyo y cariño de diferentes direcciones políticas".

ESQUERRA SOCIALISTA

Por otro lado, la corriente Esquerra Socialista ha propuesto para formar parte de la lista al exsíndic del PSPV en Les Corts Manolo Mata, el diputado socialista en el parlamento valenciano Michel Montaner, el exalcalde de Buñol (Valencia) y director de Casa Mediterráneo de Alicante Andrés Perelló y la exconcejala de Benidorm (Alicante) María Teresa Águila.

Sandra Gómez, preguntada por esta situación, ha manifestado su deseo de que "hubiera muchos valencianos" en la lista del PSOE para las elecciones al Parlamento Europeo. "Hay muchos compañeros que han decidido dar este paso y todos cuentan con mi apoyo y cariño. Estoy orgullosa de los distintos compañeros que se presentan", ha asegurado.

Por su lado, Manolo Mata, vía redes sociales, ha apuntado que la "siguiente batalla que tenemos que ganar en el PSOE se librará en Europa", mientras que Montaner ha puesto en valor su "vocación europeísta" y ha prometido "dar la cara".