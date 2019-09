Sánchez rechaza la última oferta de Iglesias de un gobierno de coalición "en prácticas" hasta los Presupuestos

El fracaso de la última reunión entre el comité negociador de Podemos y del PSOE el pasado martes para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez ha hecho que todos demos por hecho que los ciudadanos tendremos que volver a las urnas el próximo diez de noviembre. Las encuestas realizadas en las últimas semanas reflejan que de repetirse las elecciones, los socialistas serían los principales beneficiados. Así lo recoge también la encuesta del CIS dada a conocer este jueves.

No obstante, desde Podemos no arrojan la toalla y, según ha podido saber COPE, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha mantenido a las seis de la tarde una conversación telefónica con el Secretario General del PSOE. En la breve conversación, de unos diez minutos de duración, según fuentes socialistas, Iglesias le ha transmitido a Sánchez la necesidad de buscar un acuerdo hasta el último minuto para evitar volver a las urnas. El presidente del Gobierno en funciones se ha mostrado de acuerdo con la conveniencia de no repetir los comicios, a la par que le ha manifestado su deseo de tener un gobierno sólido y estable.

Según ha podido saber esta casa, el líder del PSOE ha rechazado la propuesta de Iglesias de acordar una coalición sobre la base la de la última propuesta socialista y la última propuesta de Unidas Podemos, que vuelva a ser evaluada en el momento de la aprobación de los próximos PGE. De esta manera, si después de la aprobación de los Presupuestos Pedro Sánchez considera que la coalición no ha funcionado, Unidas Podemos se compromete a abandonar el gobierno manteniendo el apoyo parlamentario. La propuesta garantizaría así la aprobación de los presupuestos, da una oportunidad a que el gobierno de coalición funcione, pero garantiza a Pedro Sánchez, si considera que la coalición no ha funcionado, un gobierno en solitario estable durante la mayor parte de la legislatura.

Una propuesta que no ha convencido al PSOE, según fuentes socialistas, ya que tras la investidura fallida y el rechazo del líder de Unidas Podemos a la coalición ofrecida por el PSOE, no se dan ni las bases mínimas de confianza ni un planteamiento de un gobierno cohesionado, coherente y con una única dirección, en una legislatura estable, algo que necesita con urgencia España.

Además, el PSOE ha puesto sobre la mesa cinco distintas propuestas, incluido el gobierno de coalición, rechazadas todas por Iglesias. También ha trasladado al líder de Unidas Podemos que hay otras vías de entendimiento a explorar, como es el camino intermedio propuesto por el propio Sánchez y el equipo negociador del PSOE la pasada semana. Finalmente, Sánchez ha trasladado a Iglesias que el equipo negociador del PSOE estará abierto a dialogar, siempre y cuando se aparquen propuestas que se demostraron inviables, como la coalición.

Por su parte Iglesias ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones que si hay repetición electoral volverá a pedir una coalición, esta vez, sin exclusiones (se sobreentiende que a su persona).