Sánchez pide al PP que se disculpe por el espionaje a diputados de UP y garantiza que ya no hay 'policía patriótica'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado que el PP pida disculpas por el presunto espionaje a diputados de Unidas Podemos entre 2015 y 2016, durante la etapa de los 'populares' en el Gobierno, aunque ha admitido que no tiene muchas esperanzas de que lo haga.

Por otro lado, ha garantizado que la instrumentalización de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines políticos, en alusión a la "mal llamada policía patriótica" en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Interior, ya no existe con la llegada del Gobierno progresista.

Sánchez se ha expresado en estos términos durante su comparecencia en el Pleno del Congreso y en relación a la intervención precia del portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, que ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a subir a la tribuna y pedir perdón a los miembros de su espacio que sufrieron rastreos extrajudiciales, que ahora investiga la Audiencia Nacional a raíz de una querella de Podemos.

"Sobre la policía patriótica, efectivamente yo solamente puedo esperar las disculpas del PP (...) Por supuesto, toda la solidaridad y apoyo a los representantes públicos que sufrieron esta persecución", ha remarcado Sánchez.

También ha mandado el mismo mensaje a la líder de Podemos, Ione Belarra, que antes le había criticado el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una formación "corrupta" y que espiaba a rivales políticos, demandando que rompiera dicho pacto.

DIGA QUE ES "UNA VERGÜENZA"

Mientras, Errejón ha instado al jefe de la oposición a aprovechar el debate en el Congreso para proclamar, desde el hemiciclo, que ese espionaje ilegal le parece una "vergüenza".

Tras no recibir esas disculpas por parte del líder del PP durante los turnos de réplica en el Pleno del Congreso, ha lanzado que Feijóo ha perdido una "oportunidad de oro" de desmarcarse de esos comportamientos, dado que alguien que no tolera a los rivales políticos no puede considerarse "demócrata".

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido también al PP que dé "inmediatamente" explicaciones por estos rastreos a diputados y que deben depurarse en la formación responsabilidades políticas, una vez que en la Cámara Baja se estaban tratando precisamente medidas de regeneración democrática.

También el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha referido a las actuaciones de la llamada policía patriótica, pero, en su caso, para recriminar a Sánchez que diga que ya no actúa cuando "se ha publicado ya un montón de veces que durante su gobierno ha habido infiltraciones" en ámbitos como el independentismo o el anarquismo y "nadie ha dado una respuesta". "Un poquito de respeto a la inteligencia de la gente", ha apostillado.