Sánchez y Feijóo, recibidos con aplausos en las sedes del PSOE y el PP

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y su rival del PP, Alberto Núñez Feijóo, han sido recibidos con aplausos en Ferraz y en Génova, los cuarteles generales de sus partidos, tras el cara a cara, el único debate que ambos mantendrán ante las elecciones del 23 de julio.

Ambos partidos han dado por ganadores a su candidato. Con camisetas de color rojo emulando a la equipación de la selección de fútbol de España y con la frase 'Sánchez 23J' en el dorsal los simpatizantes socialistas; con la música del PP, y visiblemente eufóricos los militantes del PP.

Micrófono en mano, y entre gritos de "presidente, presidente", Sánchez ha asegurado que, tras el debate, no tiene duda de que el PSOE va a ganar las elecciones.

"Enfrente de un debate de mentiras, el del PP, se ha visto a un PSOE que tiene un proyecto de país", ha dicho en una breve intervención, ya que ha comentado que era "muy tarde" pues mañana se levanta a las siete para coger "un Falcon" e ir a la cumbre de la OTAN en Vilnius.

En Génova, y después de fundirse en un abrazo con Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado hace 26 años por ETA, Feijóo le ha hablado a los militantes y dirigentes populares que han atestado el vestíbulo y la segunda planta de su sede y le han coreado "Oa, oa, oa, Feijoo a la Moncloa".

En el debate se lo ha "pasado muy bien", cree que ha cumplido con su obligación de que la verdad se imponga sobre la mentira y ha ironizado diciendo que él no ha dedicado cinco días en preparar el debate, pero, ha añadido, tenía la fuerza de los doce mil gallegos que ayer le arroparon en la plaza de toros de Pontevedra y con propuestas "made in PP".

"Lamentablemente no he sido capaz de que Sánchez se comprometa con que si él gana gobierne él y si gano yo, nosotros, nos deje gobernar", ha señalado además Feijóo, que acusa a Sánchez de "cinismo" con los pactos y de pretender no que no gobierne Vox, sino que no gobierne el PP.

Como en su minuto de oro, Feijóo ha vuelto a apelar al voto útil, y, en concreto, a los votantes de Vox y de los socialistas para tener un Gobierno que "salga directamente de las urnas, sin trampa ni carón, sin condicionantes".