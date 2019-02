Sánchez no descarta entenderse con los independentistas, entre las 5 noticias del día

1. Sánchez niega "haber pactado" con el independentismo pero no descarta "entenderse" con ellos

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que “nunca” ha pactado con los partidos independentistas para formar gobierno, al mismo tiempo que ha asegurado que su “deber como presidente es hablar semanalmente con cada partido” y que lo que hubo fue “un paso al frente incondicional”. Lo ha hecho en una entrevista para Televisión Española en la que ha criticado que Partido Popular, Ciudadanos o Vox hayan utilizado término como “presidente okupa” o “ilegítimo” y subraya que le parece “peligroso” y que “empobrece la democracia” referirse a un presidente en estos términos.

Respondiendo al anuncio de este lunes de Ciudadanos de que no pactará un hipotético gobierno con el PSOE tras las elecciones del próximo 28 de abril, Sánchez le recuerda a la formación naranja que “hay que hacer pedagogía con la ciudadanía” y califica estos anuncios como “excluyentes” y pide respeto entre formaciones políticas.

2. Ciudadanos acuerda no pactar “en ningún caso” con el PSOE tras las generales

El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha determinado este lunes que el partido no alcanzará un acuerdo de Gobierno ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE tras las elecciones generales del 28 de abril porque los socialistas tienen que pasar a la oposición.

GRAF9502. MADRID, 18/02/2019.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (4d), junto al secretario general, José Manuel Villegas (3i); la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas (4d), y los miembros de la Ejecutiva, Melisa Rodríguez (i), Fran Hervías (2i), Toni Roldán (3d), Fernando de Páramo (2d), y Begoña Villacís (d), durante la reunión del Comité Ejecutivo del partido. EFE/ Luca Piergiovanni Luca Piergiovanni

Así lo ha comunicado en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que considera que esos comicios estarán marcados por dos circunstancias: el "golpe de Estado" de 2017 por parte de la Generalitat de Cataluña y la decisión del presidente del Gobierno de "dialogar y pactar" con los partidos independentistas.

3.Segunda semana del juicio del 'procés': declaran Turull y Romeva

El Tribunal Supremo encara este martes la segunda semana del juicio del procés con el turno del exconseller de Presidencia Jordi Turull, que abre una ronda de interrogatorios de varios miembros del Gobierno de la Generalitat que presidió Carles Puigdemont.

Después de que la Sala oyese la semana pasada a Oriol Junqueras y al exconseller de Interior Joaquim Forn, Turull será el siguiente en declarar en la cuarta jornada del juicio, en la que es posible que también le toque al exconseller de Exteriores Raül Romeva.

4. Villacís niega en TRECE las informaciones sobre una posible ocultación de una sociedad patrimonial

Tras la publicación de la portada de ABC, Begoña Villacís ha estado en exclusiva en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez, para explicar si ha tenido una sociedad y si la ha utilizado para comprar su casa y otros dos inmuebles.

�� @begonavillacis responde en #ElCascabel18F a la portada de @abc_es: "Si tuviese una sociedad lo tendría que haber registrado. Es tan fácil como irse al Registro Mercantil a comprobarlo. Estoy impactada e indignada y me gustaría hablar con estos periodistas" pic.twitter.com/nwiPdzr56c — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) 18 de febrero de 2019

"Tuve una empresa hace diez años cuando vendí mis participaciones. No he vuelto a tener ninguna otra. No tengo ni idea de cómo estos periodistas se han lanzado a publicar algo así", ha zanjado la candidata a la alcaldía de la capital.

5. El presidente de la ACB y la Asociación de Árbitros reconocen "varios errores graves" en la final de Copa

El Real Madrid ya tiene el reconocimiento de errores arbitrales en la final de la Copa ante el Barça, que pidió a la ACB su directivo Juan Carlos Sánchez, al término del partido. A última hora de la tarde de este lunes, no sólo hubo comunicado del presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto, sino también del colectivo arbitral.

Antonio Martín, presidente de la ACB, publicó en una nota que "es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido".