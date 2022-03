Sánchez apuesta por la "contundencia" contra Putin pero pide prudencia para evitar una escalada "irreversible"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que el Ejecutivo está comprometido con la "contundencia" contra el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque ha matizado que hay que ser "prudentes" para no contribuir a una escalada militar que lleve a una "situación irreversible".

"Es un debate complejo, difícil, queremos mostrar contundencia con Putin, pero también ser conscientes de que no podemos contribuir a una escalada militar que nos lleve a una situación irreversible", ha señalado este sábado Sánchez en una entrevista a la Televisión Canaria, recogida por Europa Press.

En este contexto, ha hecho hincapié en que el Gobierno "está comprometido con esa contundencia, con las sanciones económicas", pero siendo "prudentes desde el punto de vista institucional para abrir espacios de diálogo".

Al ser preguntado por el debate con sus socios de Gobierno, que no apoyan el envío de armas a Ucrania, Sánchez ha defendido que "no es un debate fácil para ningún gobernante". "Nadie hubiera pensado que a las puertas de Europa pudiéramos ser testigos de una guerra, con el potencial riesgo de que haya más de 5 millones de desplazados", ha precisado.

Así, el presidente del Ejecutivo ha añadido que Europa está sufriendo "una guerra a sus puertas" por lo que tienen que plantearse cosas que "jamás" se hubieran planteado".

En referencia a la crisis energética, Sánchez ha resaltado la necesidad de impulsar medidas a nivel europeo para hacer frente al "shock energético" que están sufriendo las familias, las industrias o los pequeños negocios.

Por ello, ha indicado que hay reformar el mercado energético y "desacoplar" la evolución del precio del gas de la evolución del precio de la electricidad y, por tanto, "evitar por todos los medios que los ciudadanos, empresas e industrias sean rehenes de un chantaje energético que está utilizando Putin hasta incluso antes de esta invasión para debilitar la posición de Europa y provocar la división".

"Tenemos que cortar de plano y de forma radical ese contagio que está teniendo el alza de los precios del gas en el precio de la electricidad", ha sentenciado Sánchez, al tiempo que ha dado la garantía a los españoles de que van a poner "todos los medios del Estado para evitar que se puedan convertir en rehenes del chantaje energético de Putin".

¿Por qué a España le afecta el gas de Ucrania?

Muchos se ha debatido en los útlimos días sobre el origen de la inflación en España y, mientras el presidente apuntaba directamente al conflicto en Ucrania, otros argumentan que nuestro país no depende del gas ruso. "Lo que nos afecta no es la garantía del suministro, que esa no corre peligro, sino en el precio. Y esto, a su vez, nos afecta, porque el mercado del gas es internacional. Todo lo que Rusia deje de inyectar a través de sus tuberías al centro de Europa provoca que esos países tengan que comprarlo por barco, entrando por otro sitio. El problema, por tanto, es un problema de precio y no de gas"., explica Jorge Morales a COPE.

"Todo depende de lo que haga Rusia con el gas. Desde que empezó la invasión, de hecho, incrementó los flujos de gas en sus cuatro rutas. Entonces si esto sigue así el mercado tenderá a bajar. De hecho, en los últimos días ha descendido. Está cotizando a 150, y se encuentra en la mitad de los máximos registrados. El mercado no ve riesgos de que se produzca un corte de suministro".

Zelenski confirma al menos 1.300 militares ucranianos muertos durante la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este sábado que al menos 1.300 militares ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión rusa del país, el 24 de febrero. La de este sábado ha sido una de las primeras estimaciones concretas proporcionadas por el presidente sobre el numero de bajas provocadas por la invasión rusa.

Zelenski ha repetido a continuación las estimaciones de bajas rusas ofrecidas horas antes por el Estado Mayor ucraniano, 12.000 militares fallecidos, una cifra no verificada por Moscú, que lleva días sin actualizar sus números. "Unos 1.300 militares de nuestro país han muerto, y más de 12.000 suyos. Uno por cada diez, aproximadamente. Pero no estoy contento por esas 12.000 muertes. Esa gente tenía padres y madres, y les mandaron aquí", ha declarado Zelenski en comentarios recogidos por la cadena 24tv.