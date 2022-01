Sánchez aborda con von der Leyen la crisis en Ucrania e insiste en la unidad de la UE para su resolución

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha abordado este domingo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la crisis en Ucrania y ha insistido en "la importancia de la unidad de los 27" para su resolución.

Según ha informado Moncloa, tanto Sánchez como Ursula von der Leyen han destacado también que "la voluntad de la comunidad internacional es firme". "La UE está preparada para todas las eventualidades", ha subrayado el comunicado.

El presidente del Gobierno ha continuado este domingo con sus contactos con líderes internacionales para abordar la situación en Ucrania. Previamente, Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al que le ha transmitido su apuesta por el diálogo y su confianza en que la diplomacia "es el camino para la desescalada".

Asimismo, le ha reiterado el compromiso de España con la Alianza Atlántica y la seguridad de Europa, además de abordar los preparativos de la próxima Cumbre de la OTAN que España acoge en junio, "una cita clave para el futuro de la Alianza", han recalcado desde el Ejecutivo. Está previsto que Pedro Sánchez también converse esta misma tarde con el primer ministro de Letonia, Arturs Krisjanis Karins.

En este contexto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha transmitido su agradecimiento al presidente del Gobierno español por la "vital contribución" del país a la Alianza Atlántica sobre la crisis en Ucrania con el despliegue de la fragata 'Blas de Lezo'.

"He hablado con el presidente Pedro Sánchez para preparar la cumbre de la OTAN en Madrid. Le he dado las gracias por la vital contribución de España a la OTAN, siendo el último ejemplo el despliegue de la fragata 'Blas de Lezo'", ha hecho saber Stoltenberg en su cuenta de Twitter.

Spoke with PM @sanchezcastejon to prepare for the #NATOSummit in Madrid. I thanked him for #Spain's vital contributions to #NATO, lately the deployment of the frigate Blas de Lezo. We discussed #Russia & #Ukraine. We stand united, ready to defend each other & ready for dialogue.