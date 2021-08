Salud Pública llama a vacunar a las embarazadas antes del final del segundo trimestre de gestación

La Comisión de Salud Pública ha urgido priorizar la vacunación de las mujeres embarazadas por su mayor riesgo frente a la covid-19 y recomienda que la tengan completada antes de llegar al periodo en el que las complicaciones pueden ser mayores a partir de finales del segundo trimestre de gestación.



Los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades han reunido una serie de consejos con la ayuda de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) después de que esta quinta ola haya afectado también a la incidencia en embarazadas, "con aumento en la hospitalización, ingresos en UCI y casos fatales".



En su acuerdo alcanzado ayer por unanimidad, subrayan que "se debe priorizar su inmunización por su mayor riesgo frente a covid-19 "fomentando estrategias de captación específicas", piden los técnicos, que recuerdan que los antídotos para estas mujeres deben ser de ARNm, independientemente de su edad.



No es solo importante que lo hagan ellas, sino también que las personas de su entorno "estén correctamente vacunadas" y que tanto las embarazadas como sus convivientes refuercen las medidas de prevención: limitar al máximo los contactos, usar mascarilla, lavarse las manos, ventilar los espacios, mantener la distancia interpersonal y evitar las aglomeraciones.



También si se está planificando un embarazo, "es conveniente completar la vacunación antes".



Dado que "parece que el riesgo de complicaciones afecta no sólo al tercer trimestre, sino también a las fases finales del segundo trimestre", en este momento "es especialmente necesario" recomendar su vacunación para disminuir el riesgo de complicaciones, "tanto para la madre como para el neonato".



"No existe contraindicación" para vacunarse en ningún trimestre, aunque "se debe facilitar que las mujeres embarazadas lleguen completamente vacunadas al periodo de máximo riesgo de complicaciones en caso de infección", que es a partir de finales del segundo y tercer trimestre de gestación, recalca el acuerdo.



Con todo, la Comisión de Salud Pública recomienda su vacunación para evitar complicaciones, especialmente si existen factores de mayor riesgo como pueden ser obesidad, edad superior a los 35 años, hipertensión arterial, diabetes o preeclampsia.



En un primer momento, la Estrategia de Vacunación consideró desde el principio la posibilidad de vacunar a las mujeres embarazadas debido al mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, sobre todo aquellas con determinados factores de riesgo asociados a enfermedad grave.



Una vez iniciada la campaña, explica Salud Pública, las Guías Técnicas de vacunas recomendaban valoración individual del riesgo-beneficio por el profesional sanitario en el caso de vacunación de personas priorizadas en la primera etapa (sobre todo personal sanitario y sociosanitario) que pudieran estar embarazadas.



Fue en la Actualización 7 de la Estrategia de mayo cuando, en función de la evidencia disponible hasta ese momento, se acordó recomendar la vacunación de mujeres gestantes o en periodo de lactancia con vacunas de ARNm cuando les correspondiera según el grupo de priorización al que pertenecieran.