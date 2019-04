Salgado y Tejerina, la excepción como reclamo

Patricia Crespo

A Elena Salgado e Isabel García Tejerina les une algo más que su condición de exministras. Son firmes en sus ideas, cuentan con una doble licenciatura, tienen a sus madres como referentes y reivindican el papel de las mujeres que lucharon por la igualdad en la que ellas fueron educadas.

Salgado (Ourense, 1949) y Tejerina (Valladolid, 1968) han sido las únicas ministras que son, además, ingenieras.

Sentadas hace unos días en el Auditorio Betancourt del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, esperaban, sonrientes, junto al resto de ingenieros que han sido ministros, recibir el Premio Calvo-Sotelo al Liderazgo Público.

Un día antes las dos exministras conversaban con Efe sobre igualdad, política y empresa y de cómo eran los consejos de ministros. Distantes en lo ideológico, similares en determinación y un fuerte anclaje moral.

Ambas son la excepción en el tándem ministra-ingeniera, pero también son un reclamo para que las nuevas generaciones vean que ni la política ni las ingenierías son ya solo 'cosa de hombres'.

Pregunta: El Premio Calvo-Sotelo al Liderazgo Público reconoce a 18 exministros ingenieros. Entre ellos sois las dos únicas mujeres, ¿Síntoma de?

Salgado: Es síntoma de la escasa presencia de mujeres en las carreras técnicas. Yo era la única chica en mi curso. Hay que empujar para tener más mujeres ingenieras.

Tejerina: Es un síntoma de que son 40 años. En mi caso sí que hubo un salto importante. En agrónomos éramos ya casi el 50%.

P: ¿Cómo fue su infancia, les educaron en igualdad? ¿Qué consejo le darían a una niña que quiera ser ingeniera?

Tejerina: Solo puedo estar agradecida al colegio de monjas donde estudié y a mis padres, porque me educaron en igualdad absoluta, con apoyo y estímulo.

¿Un consejo para las niñas? Que hagan aquello donde se sientan felices, desarrolladas, plenas. A mí me influenció mi madre. Decía: 'Isabel será ingeniero y va a reforestar España' (ríe).

Salgado: Tuve un padre absolutamente feminista y la suerte de ir a un colegio laico con profesores (...) que me inculcaron el amor por la ciencia, el espíritu crítico. Fue al llegar a la escuela (de ingenieros) cuando descubrí un cierto machismo en algunos profesores de la vieja escuela, que trataban como a una intrusa a una mujer que quería ser ingeniera.

A las niñas les diría que pregunten, que no se conformen. El mundo no se reduce a una pantalla, se reduce a la curiosidad por lo que está más allá.

P: Ambas han sido ministras y han pasado por el sector privado. ¿Qué mundo es más exigente para una mujer: la política o la empresa?

Salgado: La administración pública española es un ejemplo de igualdad. En el caso de las empresas está siendo un poquito más difícil (...) Yo no tengo nada de lo que pueda quejarme. Pero la desigualdad existe.

Tejerina: Es más exigente la vida pública, porque es una vida de servicio. En la empresa privada nunca tuve dificultades por ser mujer.

P: Vamos a transportarnos directamente a la mesa del Consejo de Ministros ¿Se escuchaba menos a las ministras que a los ministros?

Tejerina: En absoluto. Tanto en el Consejo de Ministros del Gobierno de España como en el de la Unión Europea había más bien lo contrario. En Europa si eres un buen ministro te respetan y te escuchan.

Salgado: Desde luego en el Consejo de Ministros en absoluto. Lo mismo que decía Isabel me ha pasado también en el G-20, el Ecofin o el Eurogrupo.

P: ¿Existe un verdadero poder político femenino o son los hombres los que al final mandan?

Salgado: Manda el talento, la determinación, el proyecto político.

Tejerina: Totalmente de acuerdo. Al final manda quien tiene capacidad de liderar, de convencer, de arrastrar un movimiento.

P: El Foro Económico Global dice que tenemos que esperar cien años de media en el mundo para alcanzar la igualdad real ¿Cómo se puede acelerar el proceso?

Tejerina: Hay que ayudar a los países en vías de desarrollo, donde están muy lejos de alcanzar lo que nosotros ya hemos recorrido.

Aquí hay que dar visibilidad a mujeres líderes.

Salgado: La primera condición es desde luego la democracia, porque genera igualdad. La segunda es la educación. Y soy mucho más optimista, no estamos hablado de cien años.

P: Los partidarios de las cuotas defienden su necesidad para acelerar el proceso de incorporación de las mujeres a altos puestos directivos ¿Qué opinan? ¿hay alternativa?

Salgado: Las cuotas deben ser temporales, actuar de catalizador. Hay muchos puestos que se eligen por cooptación, preguntando a quien ya está en un puesto similar por su candidato. Hay una cierta tendencia a que si esos puestos están ocupados por hombres piensen también en hombres. Me sorprende cuando algunas mujeres reaccionan diciendo que quieren ser elegidas por ellas mismas y no por una cuota. No creo que sean conceptos antitéticos.

Tejerina: Comparto pero con matices. Creo que sí existe ese riesgo injusto. He trabajado mucho en mi vida para que nadie pueda cuestionar que llego a ningún sitio porque el BOE así lo impone.

No estoy a favor, pero tienen ese aspecto positivo, de ser catalizador.

P: ¿Qué mujer le ha marcado más en su vida? ¿Y en la vida política?

Tejerina: En mi vida, mi madre y mi abuela materna.

Profesionalmente, Loyola de Palacio.

Salgado: Mi madre. También algunas profesoras que tuve y, como referentes famosos, Hedy Lamarr y Simone Veil.

P: ¿Es la española una sociedad avanzada en igualdad? ¿Qué nos falta?

Salgado: Se ha avanzado muchísimo (...) ¿Qué falta? que las medidas de conciliación no tengan ese carácter un poco discriminatorio que tienen; hacer gratuita la educación de 0 a 3 años, que los contenidos en las escuelas sean más igualitarios, las cuotas... y que tengamos a otras mujeres como referentes.

Tejerina: Se ha avanzado mucho (...). Es importante que este camino que nos queda por recorrer lo hagamos contando con los hombres. Hay que trabajar por la igualdad plena y efectiva y hacerlo construyendo, en positivo.