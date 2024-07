El PP de Salamanca asegura que la decisión de Abascal de romper los gobiernos de coalición es "injustificable"

El diputado salmantino por el Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha asegurado que la decisión del líder de Vox, Santiago Abascal, de romper los gobiernos de coalición es "injustificable".

De esta forma ha criticado el 'popular' la decisión de los de Abascal durante una rueda de prensa celebrada este jueves en la que ha hecho repaso del primer año de Gobierno tras las elecciones de 2023.

En este sentido, De Castro ha señalado que esta decisión "no la han entendido sus votantes y por eso algunos no han seguido esa directriz y hay una fuerte contestación interna".

"Todo ha sonado a excusa para romper los Gobiernos, no es motivo suficiente acoger unos menores que habían llegado a Canarias y cuya comunidad tiene los centros saturados", ha añadido, al tiempo que ha puesto de relieve que hay comunidades que no quieren acoger a los menores no acompañados, pero lo hacen porque "no creen en España", en cuanto al resto, "es un tema de solidaridad y humanidad".

"Somos muy críticos con las medidas migratorias del Gobierno", ha declarado el salmantino sobre las palabras de Abascal que acusaba al PP de ponerse del lado del PSOE en esta materia.

"De hecho hemos pedido que se declare la situación de emergencia nacional y, si es necesario, que la Armada controle nuestras fronteras marítimas", ha sentenciado al respecto. Balance de un Gobierno "que comenzó con un chantaje" En cuanto al balance anual del actual Gobierno, Bermúdez de Castro ha resumido la legislatura como la de la "humillación e indignidad por las cesiones de Sánchez a los independentistas".

El popular ha asegurado que el Gobierno actual "comenzó con un chantaje", pero que "una cosa es alcanzar el poder y otra, gobernar". Los populares han lamentado la "inestabilidad que hay en el Parlamento porque el Gobierno no tiene mayoría para sacar sus proyectos".

Pero si eso lo han calificado de "grave", peor es para el PP "romper el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles y el de la solidaridad".

La diputada popular por Salamanca, María José Moro, por su parte, ha criticado el discurso de Pedro Sánchez sobre los medios de comunicación: "Nosotros creemos en la prensa libre, no en la censura y las amenazas" ha dicho. Moro ha asegurado que la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso "se resume en una llamada de atención a los medios: el que se mueva no sale en la foto". Y ha añadido que el PP no actuará como "capote de un Gobierno amenazado por la corrupción" y que gobierna "con la chequera: la económica y la anticonstitucional".