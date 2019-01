De Ruth Beitia a Felisuco: deportistas y artistas en política

Este lunes conocíamos que la campeona olímpica de salto de altura y diputada cántabra, Ruth Beitia, será la candidata del PP a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas de mayo. La dirección nacional del Partido Popular había trasladado su decisión de designar a Beitia a los responsables del partido en Cantabria, en contra de la propuesta de éstos, que habían pedido que la presidenta de la formación en la región, María José Saénz.

Son muchos los deportistas, cantantes o artistas en general que se pasan a la política una vez han finalizado sus carreras profesionales. La lista es larga. Y, también, ya sea por notoriedad o por un mero uso legítimo de su libertad de expresión, hay famosos de distinta índole y procedencia que han hecho pública su preferencia política.

Vamos a realizar un breve repaso por los partidos mayoritarios:

Partido Popular

Arturo Fernández, Alaska, Mario Vaquerizo y Julio Iglesias son otros artistas vinculados al PP... La formación conservadora cuenta con una nómina de famosos que le han mostrado su apoyo, pero encuentra, sin embargo, en el mundo del deporte, a su mayor legión de personajes públicos, sobre todo en el atletismo. Hemos hablado recientemente de Ruth Beitia, pero también: Marta Domínguez, Carlota Castrejana o Abel Antón son algunos casos, de entre los cuales incluso hay cargos públicos. En el fútbol, Emilio Butragueño ha sido visto en algún mitin de Mariano Rajoy. La mezcla música y deporte la pone Álvaro Benito, ex jugador del Real Madrid y cantante de la banda Pignoise.

PSOE

Si la lista de famosos que se mojan en política es larga lo es, en gran parte, gracias a los que han apoyado al PSOE. De hecho varios han formado parte de sus gobiernos. Cómo olvidar el efímero paso de Màxim Huerta por el Gobierno. Y el actual ministro Pedro Duque. Durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero surgió la Plataforma de Apoyo a Zapatero, a la que pertenecían Miguel Bosé, Boris Izaguirre, Jesús Vázquez, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, Fran Perea, Pedro Almodóvar, Concha Velasco, Miguel Ríos o Soledad Giménez. Además, cabe recordar que ya hubo artistas que en el pasado se posicionaron junto al PSOE de Felipe González, como Antonio Banderas o Imanol Arias, en 1996:

Ciudadanos

La formación de Albert Rivera no se queda atrás. Todos asociamos varios nombres con la formación naranja. Toni Cantó o Félix Álvarez, ambos diputados, son dos claros ejemplos. Además, las posiciones políticas de Ciudadanos propician que puedan recibir apoyos de distintos lugares: desde el famoseo más friki (Belén Esteban, el pequeño Nicolás o Leticia Sabater), pasando por el deporte (el ex seleccionador de baloncesto Javier Imbroda) o hasta la música (cómo olvidar el himno de Marta Sánchez). Además, otros nombres conocidos también han mostrado su apoyo: el periodista Albert Castillón y el ex 'hermano mayor' Pedro García Aguado.

Podemos

El partido de Pablo Iglesias también ha sido ampliamente apoyado por sectores de la cultura. De hecho encontramos personajes que han cambiado de bando. En este caso del PSOE, al partido morado como lo es: Miguel Bosé. También actores como Luis Tosar, Fernando Tejero, Alberto San Juan, Daniel Guzmán o uno de los más brillantes de nuestro cine, Antonio de la Torre, quien de cara a las elecciones de 2016 confesó su voto para Unidos Podemos.

Vox

Aparte de Arévalo y Ortega Cano, ya hay algunos personajes públicos que se unen de manera visible a sus filas. En su puesta de largo en el Palacio de Vistalegre en Madrid estuvieron los periodistas Fernando Sánchez Dragó y Hermann Tertsch. Además, la empresaria Carmen Lomana fue en el puesto número 3 de la lista al Senado por Madrid en las elecciones generales de 2015.